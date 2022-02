7 imágenes de la Virgen que cambiaron desesperanza por esperanza

Hallazgos que sorprenden, que suelen transformarse en un fuerte símbolo de renovación de fe y consuelo, cuando todo parece perdido

Basta un breve recorrido en la web o medios como la televisión y la radio para dar con este tipo de noticias. Catástrofes naturales, tragedias cargadas de devastación y hasta atentados. Lágrimas, sufrimiento y dolor. En una palabra: desesperanza.

Sí, en alguna parte del mundo, a esta hora, mientras lees estas líneas, hay alguna persona que está sufriendo debido a estos acontecimientos. Pero también hay gestos que lo único que hacen es llevar alivio y consuelo. Desde rescatistas que agotan todos los recursos en procura de salvar vidas, hasta organizaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas que se ponen en la primera línea de batalla para ayudar a los afectados.

Es en este mismo contexto (el de tragedias) donde muchas veces también acontece algo sorprendente, algo que cambia el parecer de muchos e invita a tomar ánimo para seguir adelante. Por lo general suele ser registrado por algún observador especializado, como un fotógrafo, o hasta por algún testigo que conmovido no duda en difundirlo a través de las redes sociales.

Se trata de la Virgen María y el ejemplo de sus diversas imágenes que en medio de la destrucción provocada por fenómenos naturales o sucesos dañinos han quedado intactas. Para algunos una simple casualidad. Pero para otros un auténtico golpe a la incredulidad (a pesar del cuidado que requiere hablar de «milagros» en estos casos). En definitiva, imágenes que se transformaron en esperanza en medio de la desesperanza.

Puedes recordar algunos ejemplos a continuación:

1 Nuestra Señora después de tornados de Estados Unidos

Un tornado devastó decenas de ciudades de Estados Unidos entre el 10 y 11 de diciembre de 2021. Los estados del medio oeste y sur fueron golpeados duramente. Aquello dejó decenas de víctimas mortales y destrucción por doquier. Pero en aquel momento también se registró algo impactante.

“En medio de la devastación de la Iglesia de la Resurrección, una parroquia católica en Dawson Springs, Kentucky, uno puede encontrar la imagen intacta de María, con el Niño Jesús en sus brazos, en marcado contraste con el techo rasgado y las paredes severamente dañadas”, expresaba la nota firmada por Francisco Veneto para Aleteia.

En medio de esto también la reflexión sobre si este tipo de eventos pueden ser calificados de “milagrosos”.

2 Virgen de la protección tras atentado en Colombia

Virgen de la protección tras ataque @COMANDANTE_EJC

Unos 30 kilos de explosivos estallaron en la Trigésima Brigada del Ejército en la ciudad de Cúcuta, Colombia, en junio de 2021. Aquel atentado dejó unos 36 heridos y varios daños materiales. Sin embargo, aquella fuerza destructora no pudo tumbar la imagen de la Virgen María que había sido entronizada meses antes. “La figura permaneció en pie y no pudo debilitar la fe de quienes confiaban en su protección”, recordaba la crónica en Aleteia de Lucía Chamat.

“La llaman la ‘Virgen de la Protección’, no porque exista esa advocación mariana, sino porque un militar de alto rango al recibirla dijo: ‘Esta es la Virgen de mi protección’. Y efectivamente salvaguardó la vida de todos los que allí se encontraban el pasado martes en la tarde, cuando terroristas activaron la carga explosiva, que habían logrado ingresar en un vehículo a la instalación militar”, recordaba aquella nota.

3 La Virgen que se mantuvo en pie tras impacto en Iota Colombia

Una imagen que ilustra lo que dejó Iota y también la muestra de la Virgen intacta @infopresidencia | @DNBomberosCol

Esta imagen también proviene de Colombia, pero dista de algún ataque o atentado. Se trata de una imagen de casi dos metros de la Virgen Milagrosa, esculpida en concreto y totalmente pintada en blanco, que quedó intacta en Santa Catalina. En este caso una pequeña isla arrasada por Iota, el mortífero huracán que azotó a varias zonas del Caribe en 2020.

Sin embargo, como también recordabaLucía Chamat en Aleteia en ese momento, la Virgen “no fue afectada por el más violento de los huracanes que ha golpeado a Colombia en toda su historia”.

“La imagen de pie de la Virgen María es un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, es la ratificación de que en las horas amargas y de dolor la fe nos conforta y nos anima a seguir adelante. Es la presencia de la madre que custodia a sus hijos en momentos de turbación”, había dicho el padre Alexander García, sacerdote del Vicariato de San Andrés, desde el cual la Iglesia católica pedía donaciones y adelantaba labores humanitarias.

4 La Virgen que le ganó al terremoto de Ecuador

Facebook

La foto dio la vuelta al mundo y no dejó de conmover. En este caso se aprecia una delicada urna de vidrio con la imagen de Nuestra Señora de la Luz que permaneció intacta tras el terremoto de 7.8 grados que el sábado 16 de abril de 2016 golpeó a Ecuador. Mientras tanto, a su alrededor, todo era destrucción y escombro. La foto de la Virgen, que circuló en aquel entonces en redes sociales, fue tomada en la escuela Leonie Aviat, de la parroquia de Tarqui, en Manta, una de las zonas más afectadas por el seísmo.

5 Chile, Virgen de Guadalupe herida, pero intacta tras ataques

Virgen de Guadalupe en La Asunción Gentileza

Lejos de cualquier catástrofe natural. Lo que sucedió en Chile en aquel entonces, en octubre de 2020, fue muy humano e intencional. La parroquia La Asunción había sido incendiada, pero una imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en símbolo de esperanza en medio del dolor.

“Esta imagen tiene un pequeño piquete en una de sus mejillas. Pero ella está allí como Madre; sabemos que tenemos que luchar con nuestra mente y fuerza, pero también sabemos que no vamos a llegar muy lejos así. Sabemos que no estamos solos, la tenemos a Ella y tenemos al Señor. Eso es lo que me alegra y que quiero dejar como testimonio”, había dicho en aquel entonces el arzobispo de Santiago, Celestino Aós, tal cual se indicó en una nota de Macarena Gayangos publicada por Aleteia.

6 Virgen de Copacabana rescatada del fuego

AIZAR RALDES / AFP

Aquellos de septiembre de 2021 fueron días difíciles para Bolivia gracias al enfrentamiento suscitado entre productores de hoja de coca y la Policía. En medio de esto, una situación cargada de violencia que dejó varias personas heridas y la quema de patrullas en una estación policial. Pero también una imagen particular captada por AFP: la de un policía antidisturbios saliendo de la comisaría en llamas con la Virgen de Copacabana en manos.

Aquello dejó de alguna manera una señal de presencia mariana en medio de esas disputas humanas cargadas de dolor. Sí, en medio de todo esto que parecía incoherente también estaba la querida Virgen de Copacabana.

7 Una potente imagen desde Petrópolis, Brasil