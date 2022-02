Tiktoker de 18 años embarazada: «Me di cuenta de que el aborto no era para mí»

Quizá la joven Sofia ahora que sabe que está esperando un bebé resulta ser aún más hija. Se dará cuenta mejor de cómo el vínculo con su madre es primario, fundamental e imborrable. Porque ella también ve que esa historia comienza de inmediato, en lo más profundo de nuestro cuerpo.

La experiencia de la primera ecografía del primer trimestre, aquella en que lo que todos recordamos es precisamente ese puntito latiendo locamente, marca un bendito punto de no retorno:

(…) después de 10 días, después de la primera ecografía, al sentir su corazoncito latir en mi vientre, me di cuenta de que el aborto no era realmente cosa para mí, voy en contra de los ideales u opiniones de cualquiera. Decido decírselo [a mi madre], sabiendo que en ella encontraría apoyo como siempre, y así fue.

Siempre he enfrentado todo hasta las cosas mas difíciles para mí. Será uno de los retos más complicados de mi vida pero trataré de salir de él de la mejor manera posible. Espero poder ser la madre que esta criatura merece, espero poder estar orgullosa de mi misma y no fallar nunca.

Escribo estas palabras con muchas lágrimas en los ojos, pero sé que podré superar esto también y será la experiencia más hermosa de mi vida. No veo la hora de involucrarte y espero tu apoyo. Siempre te he hecho partícipe de todo y creo que este será el tema más importante, te amo.

