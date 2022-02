Las 21 almas que se tragó el mar, Papa Francisco reza por ellas

Cada uno de los marineros fallecidos en el buque español tiene una historia detrás que queda truncada. Conoce aquí algunas y reza por ellas

Papa Francisco ha enviado, a través del Cardenal Secretario de Estado, un telegrama de pésame por las víctimas del naufragio del pesquero español Villa de Pitanxo. Un naufragio ocurrido frente a la isla de Terranova. El telegrama se ha enviado al arzobispo de Santiago de Compostela y dice así:

“Al conocer la triste noticia del naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo acaecido el día 15 de febrero, cerca de las costas de Canadá, y en el que perdieron la vida varias personas, el Santo Padre expresa sus sentidas condolencias, así como su solidaridad, en estos momentos de aflicción. Su Santidad Francisco eleva a Dios sus plegarias por el eterno descanso de las víctimas y manifiesta también su cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos. Asimismo, encomienda a la misericordia del Señor y al maternal cuidado de la Madre de Dios las personas afectadas por ese percance, mientras imparte la bendición apostólica, en prenda de la constante ayuda del altísimo y signo de esperanza cierta en la resurrección».

No son un número, son historias con nombres y apellidos

De los 24 tripulantes del pesquero, sólo 3 fueron rescatados. 21 marineros se encuentran desaparecidos y actualmente las condiciones climatológicas hacen imposible continuar con los servicios de rescate.

Poco a poco y gracias a los medios locales van conociéndose cada una de las historias de estas 21 almas que se tragó el mar.

Podremos rezar mejor por ellos si les ponemos nombre y rostro. No son un mero número. De momento estas son las vidas, historias y testimonios que se conocen.

Fernando es el cocinero. Era marinero gracias a su padre. Tiene 50 años, mujer e hijas.

Francisco Manuel Navarro es el biólogo de la expedición. Tiene 33 años y es el encargado de controlar las capturas.

Juan Antonio Cordero Coro. Le quedaba un mes para jubilarse. Es de Lepe y allí vive su mujer y sus dos hijos.

Francisco de Paso es el jefe de maquinas. Estaba jubilado pero volvió a enrolarse. Un enamorado de los buques de pesca. Según dice La Voz de Galicia sus dos pasiones son pasar tiempo con su mujer y tres hijas y ver los partidos del Real Madrid.

Raúl González Santiago, tiene 24 años y era su primera vez.

William Arévalo Pérez, cubría una baja por positivo en Covid. Lleva 20 años en Marín, donde se entregó a las labores del mar.

Miguel Lumbres es marinero: Está casado y tiene dos hijos.

Familia More: Daniel More tiene 41 años y es peruano. Diego Andrés More, Edwin Andrés Salinas son sus sobrinos.

Ricardo Arias García: Sobrevivió a un naufragio en Irlanda. Está experimentados y tiene 46 años.

Fernando González Martínez: Marinero, con dos hijos.

Pedro Herrera Couso: Marinero, 29 años. Padre desde hace sólo unos meses.

Juan Frías. Su primer viaje. Mujer y dos niños.

Recemos por ellos: