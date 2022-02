¿El Rosario no es Bíblico?

Cada misterio del santo Rosario nos habla de la vida de Jesús y como puedes comprobar están basados en los Evangelios

Me pasó recientemente con uno de mis artículos exaltando el valor del santo Rosario y cuánto agrada a nuestra Madre del cielo que lo recemos.

Este sutil mensaje era como un reto.

“Si usted me comprueba dónde en la Biblia está el Santo Rosario, ese que rezan por todos los problemas, yo también lo rezaría, pero como no existe el Santo Rosario pues entonces no lo puedo rezar”.

Conviene responder con la verdad para edificar y enseñar que el santo Rosario -oración preferida de nuestra Madre del cielo, que trae en todas sus apariciones marianas- es una oración poderosa, cristocéntrica y bíblica. Y debes y puedes rezarlo.

En las redes sociales abundan estos ataques.

¿Debo responder?

¡Por supuesto!

He visto muchos que te piden no rezar el santo Rosario. No hagas caso. Estudia y conoce tu fe. Lee el Catecismo de la Iglesia.

Partamos del hecho de que el Padrenuestro está en la Biblia, la mayor parte del Ave María también.

El Rosario es una oración Bíblica 100% y cristocéntrica

El Catecismo en su punto 971 te lo dice con claridad:

“El Santo Rosario, es la «síntesis de todo el Evangelio».

¿Síntesis del Evangelio una oración en que repetimos el Avemaría?

Los misterios del Rosario son para meditar la vida de Jesús. Todos son bíblicos y hablan de las diferentes etapas de la vida de nuestro Salvador, desde su nacimiento hasta su muerte en cruz y su resurrección.

Mira de nuevo…

La Encarnación del Hijo de Dios

Primer misterio gozoso / Lc 1, 26-38

La Visitación de María a su prima Santa Isabel

Segundo misterio gozoso / Lc 1, 39-45

El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén

Tercer misterio gozoso / Lc 2, 1-7

La presentación de Jesús en el templo

Cuarto misterio gozoso / Lc 2, 22-28

Podría seguir, pero es igual a través de todo el Rosario.

Cada misterio para reflexionar del santo Rosario nos habla de la vida de Jesús y como puedes comprobar están basados en los Evangelios, son 100% Bíblicos.

Ahora que lo sabes, no tengas reparos en rezar esta bella oración que nos trae del cielo muchas bendiciones y paz.

Yo soy católico. Rezo el rosario. ¿Y tú?