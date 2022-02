¿Sientes la muerte cerca? Esto es vital para tu eternidad

Debes saber cómo puedes salvarte en momentos en que no consigues un sacerdote para confesarte y estás por partir de este mundo

«En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna?» … si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos… «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo».

Mateo 19

Recuerdo cuando anunciaron que había llegado la pandemia a mi país. Estaba en un supermercado haciendo las compras con mi hija.

De pronto se llenó el lugar y las personas desesperadas se llevaron casi todo el alcohol de las estanterías.

El miedo que nos paraliza circulaba entre nosotros. Y no era para menos. El tiempo nos enseñaría lo terrible de este virus.

El Covid-19 nos ha acercado más la muerte

Hoy leí con preocupación las estadísticas del coronavirus en mi país y el mundo. Tantas muertes sobrecoge el alma.

Han muerto demasiadas personas. Es doloroso. Cada una tiene un padre, una madre, hijos.

Rezo por ellos y me pregunto cuántos tuvieron la oportunidad de hacer una confesión sacramental antes de partir a su encuentro con Dios y salvar su alma inmortal.

Vital para tu eternidad

Para mí es un tema de URGENCIA. Es demasiado importante, para dejarlo pasar, por eso te vuelvo a escribir sobre ello. Es como tener a mano un bloque de emergencias espirituales.

Debes saber cómo puedes salvarte en momentos en que no consigues un sacerdote para confesarte y estás por partir de este mundo. Es vital para tu eternidad.

Siempre hay oportunidades

El papa Francisco ha tocado el tema por lo serio y URGENTE que es.

La Iglesia, que es madre y maestra, te brinda todas las oportunidades que necesitamos para salvarnos.

Jesús te especifica las obras de Misericordia que debes hacer en vida por amor.

¿Pero qué ocurre cuando has llevado una vida alejando de Dios, en pecado mortal y de pronto tienes un accidente mortal, o te contagias del coronavirus y se complica tu salud o tienes un accidente en una montaña alejado de la civilización y de toda posibilidad de ayuda?

¿Cómo te salvas? Es sencillo. Y está a tu alcance.

Comparte esto con cuantos puedas. Ayudemos a salvar almas para la eternidad.