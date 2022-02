5 santos que sabían lo que es un corazón roto

El día de San Valentín muchas parejas felices comparten veladas románticas, mientras otros se conforman con dejar pasar la festividad sin ponerle mucha atención.

A pesar de ello, para los que tienen el corazón roto el día de San Valentín puede ser difícil; todo el mundo parece estar enamorado, mientras ellos rinden luto a la pérdida de relaciones que tanta alegría les trajeron.

Si estás lidiando con un corazón roto este día de San Valentín, los siguientes santos entienden por lo que estás pasando -y estarían contentos de poder rezar por ti.

Era la mayor de siete hermanos en Paraguay. Cuando era adolescente hizo un voto personal de castidad.

Ese voto fue puesto a prueba a sus 20, cuando conoció a un estudiante de medicina del que se enamoró.

María pensó que podrían estar llamados a un matrimonio josefino, pero finalmente él discernió que estaba llamado al sacerdocio.

Ella le apoyó en su vocación, particularmente ayudando a encubrirlo de su padre musulmán.

No mucho tiempo después de que se fuera al seminario, se convirtió en monja carmelita, y murió de hepatitis tan solo cuatro años después.

Era una mística mexicana, esposa y madre de nueve niños. Cuando solo tenía 39 años su marido murió. Conchita (como era conocida) estaba devastada. Escribió:

“Esta espada perforó mi corazón, sin anestesia, sin ninguna consolación. Esta misma noche, el Señor me presentó el cáliz y me hizo beber de él gota por gota hasta los posos… ¡Oh! ¡Si no hubiese estado sostenida por Él, bajo mi gran debilidad, hubiese sucumbido! ¡Qué esposo tan ejemplar! ¡Qué buen modelo de padre! ¡Qué hombre más erguido! ¡Qué delicadeza puso en sus relaciones conmigo, tan respetuoso en todas sus acciones, tan cristiano en todos sus pensamientos, tan honesto, tan perfecto en todo lo que hizo! ¡Dios mío!”.