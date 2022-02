¡118 años¡ Felicidades Sor André

Sor André celebra este viernes 11 de febrero su 118 cumpleaños. Decana de Francia, decana de Europa, monja más antigua del mundo, bate todos los récords y sigue dando testimonio de su vida entregada a Dios

Es en la residencia de ancianos Sainte-Catherine-Labouré de Toulon (Var), donde vive desde 2009. Allí sor André celebra este viernes 11 de febrero su 118 cumpleaños. Nacida el 11 de febrero de 1904 en Alès (Gard), Lucile Randon es todavía hoy la monja europea más anciana, la monja más anciana del mundo y la segunda mujer más anciana del mundo, por detrás de una japonesa.

Bautizada a los 23, monja a los 40

Hija de los Cévennes, hugonotes, nieta de un pastor, Lucile fue bautizada en 1923, a la edad de 19 años. Y no fue hasta los 40 años, en 1944, que entró en el noviciado de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paúl, en París.

Eligió sor André como su nombre, en homenaje a su hermano mayor que estaba preocupado por verla entrar en la religión, por miedo a no volver a verla nunca más.

Durante su vida religiosa, la Hermana André se hizo cargo de los huérfanos y ancianos en el hospital de Vichy. Se jubilará a los 75 años en un establecimiento de Saboya, antes de llegar a Toulon en 2009, a los 105 años.

Rosario diario

Sor André continúa llevando una vida de oración, rezando su Rosario todos los días. Para su 116 cumpleaños, incluso recibió un rosario del Papa Francisco. En un video publicado el año pasado por Tibo inShape, ella respondió que nunca se aburría “¡porque rezo en el tiempo que tengo libre! Y reza “por todos y especialmente por los desafortunados, me gusta mimar a la gente y en la oración encontramos recursos”.

Ella tampoco lo oculta, muchas veces le pide a Dios que venga a buscarla, esperando que no la haya olvidado, porque no le teme a la muerte. “¡Eso espero, el Buen Dios tendrá en cuenta los esfuerzos que he hecho para servirlo! »