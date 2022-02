Actos de amor que puedes hacer en el Día de San Valentín

¿Cansada de la presión de hacer algo romántico? Honra al amor con estas ideas que elevan el alma.

¿Tus guirnaldas de corazones cuelgan con cuidado de la chimenea con la esperanza de que San Valentín y sus chocolates pronto lleguen? A menudo he pasado el 14 de febrero, Día de San Valentín, tratando de planificar y ejecutar una cena maravillosa para mi cónyuge, con la esperanza de que de alguna manera tengamos la fecha perfecta y más comprometida para celebrar nuestro amor.

Pero este año, quiero quitarme la presión de encima porque, al final del día, todos mis esfuerzos por amar a mi cónyuge a menudo se centran más en mí de alguna manera. En cambio, quiero tratar de acercarme a alguien nuevo este Día de San Valentín, y no de una manera romántica. En lugar de gastar toda mi energía planeando el regalo o la cita perfecta para las personas que amo, quiero dirigirla hacia las personas que pueden ser olvidadas.

Mi objetivo es hacer que este Día de San Valentín se trate menos de mí y más de los demás. Como ha sucedido tantas veces antes en mi vida, cuando soy más real y estoy completamente enfocada en otra persona (especialmente en alguien que no puede pagarme ni darme nada a cambio), este otro enfoque puede terminar dejándome más satisfecha y con una sensación de plenitud que cualquier otra cosa que podría haber hecho.

Si esto suena como algo que te gustaría probar, aquí hay algunas ideas…

Visita los centros de tu vecindario

¿Hay residencias de ancianos o centros de rehabilitación cerca que permitan visitas? Es posible que te sorprendas de cuántos están abiertos a invitados externos, incluso con preocupaciones por la pandemia. Pasar unos minutos con alguien, tal vez llevar una tarjeta o un poco de chocolate, es una buena manera de comenzar. Si tiene hijos, averigua si puede traerlos y conviértelo en un viaje familiar. Si asocian el Día de San Valentín con amar a los vulnerables, ¡qué regalo para toda la vida les estás dando!

Una carta puede ser un gesto de amor muy oportuno. Cuesta tiempo pero vale la pena. Jessica Ruscello – Shutterstock

Escribir cartas

¿Puedes escribirle una carta a un familiar con el que no hablas desde hace tiempo? ¿Tienes un pariente mayor que no puede moverse mucho? ¿Un pariente que está actualmente encarcelado? Una carta o una llamada telefónica para decir hola significa mucho, especialmente si no puede visitar a muchas personas de forma independiente.

Enviar una tarjeta a un sacerdote o religioso

¿Tu párroco o una hermana religiosa que conoces tiene una dirección a la que puedes enviar una tarjeta? La vida de un párroco del siglo XXI puede ser bastante solitaria. Intenta enviar una nota dando gracias al sacerdote por su sacrificio por su parroquia y por administrar los sacramentos.

Acércate a alguien que haya tocado tu corazón

¿El dolor de alguien ha tocado tu corazón recientemente? Tal vez fue la historia de pérdida de un compañero de trabajo, la infelicidad visible de un vecino o una historia en línea que destaca el dolor de cierta enfermedad o enfermedad mental. Piensa en una forma de acercarte a la persona que conoces que lucha con ese dolor.

Diferentes cosas, personas y/o causas nos tocan en diferentes momentos y, a veces, es una forma en que el Espíritu Santo obra para ayudarnos a aprender a salir de nosotros mismos. Considera una forma de actuar y luego actúa. Incluso si no estás segura o si es incómodo, siempre es mejor actuar que alejarse o ignorar lo que está tirando de tu corazón.

Incluso si no sientes que ayudaste a alguien, o si tu ayuda es descaradamente rechazada y no apreciada, creces al tender la mano. Y al contrario, cuando no actúas, te atrofias. Actúa y crece. Ama y crece.

Si hay algo que San Valentín nos enseña, es que el amor verdadero es doloroso y desafiante, no cómodo ni tranquilizador. Valentín murió antes que traicionar al Amor. Muramos a nosotros mismos a imitación de él, y a imitación del mismo Amor. ¡San Valentín, ruega por nosotros!