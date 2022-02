¿Eres single? ¿Esperas que aparezca una pareja de Km 0?

Dices que encontrar a la persona adecuada no es fácil. Dices que encontrar a alguien que también comparta la experiencia de la fe es aún más difícil. Unos consejos del matrimonio Mienmiuaif para los que esperan... y no dan un paso fuera de la parroquia.

Los Mienmiuaif volvieron a la carga sobre el tema de los jóvenes cristianos solteros . A lo largo de los años, Anita y Giuseppe han logrado crear un espacio de encuentro cristiano muy grande en sus redes sociales. También tradujeron esta presencia en conciertos y momentos de encuentro compartidos en la realidad. Su matrimonio es un ejemplo que muchos jóvenes cristianos miran con simpatía y admiración.

Por eso, nada más fácil que Anita y Giuseppe para recibir mensajes, preguntas, pensamientos de la audiencia que los sigue, no tanto como influencers sino como compañeros de viaje. Su insistencia en los vídeos de la serie Dead cat sobre el tema del novio/a que no se encuentra sugiere que muchos chicos y chicas han compartido con ellos la inquietud de permanecer solteros a pesar de las ganas de formar una familia. Esta vez los Mienmiuaif pisaron literalmente el pie del acelerador.

Mienmiuaif charlan con sus seguidores.

¿Esposas y bueyes de tu pueblo en la aldea global?

Hoy hablamos de kilometraje porque hay un gran problema. Hoy no es fácil encontrar a un o una joven que sea de tu misma localidad, y que tenga la fe. Anita y Giuseppe

El «Km 0» es un excelente criterio para elegir verduras, pero no el novio.

Lo que puede ser virtuoso en los hábitos alimentarios no lo es en lo afectivo. El «km 0» es un excelente criterio para elegir verduras, pero no el novio. La clave de la ironía es uno de los puntos fuertes de Mienmiuaif. (Lo realmente explosivo es atreverse a exponerse como marido y mujer hablando frente a una cámara).

Vale la pena salir del «Km 0» para encontrar el amor de tu vida. Wavebreakmedia – Shutterstock

El cristiano siempre merece una generosa dosis de humor. Y para que Anita y Giuseppe no se nos escapen: seamos realistas, encontrar novio no es fácil; encontrarlo como cristiano es una empresa aún más complicada.

Hay católicos, pero están dispersos -dice Anita. Sí, somos pocos y no estamos centralizados en una sola reserva india para criaturas en peligro de extinción. Somos sembrados y diseminados. Habiendo hecho la premisa necesaria de que el post de buscar necesariamente «un novio católico» es una subestimación del buen misterio que se puede encontrar en las personas, entonces es evidente que no se puede esperar a que el príncipe azul cruce repentinamente la puerta principal de nuestra parroquia.

A diferencia de algunos cuentos que lees en revistas glamurosas, las relaciones a distancia no son un desafío imposible. Para el cristiano, pues, es una excelente formación para el matrimonio. Que es lo que menos se parece al Km. 0. Entre marido y mujer nos reencontramos cada mañana llegados de lejanas galaxias.

Las redes sociales como recurso, el encuentro como centro de gravedad

Te complacerá escuchar la charla de Anita y Giuseppe, aparentemente ligera y tranquila. Tamizar y retener los recursos en cada contexto, esta es la clave cristiana que evita los opuestos del rechazo total y la dependencia. Las redes sociales son un verdadero canal de comunicación virtual entre los jóvenes. No sientan las bases para una relación. Pero pueden ser un disparador para conocerse.

Los Mienmiuaif hacen bien en recordar que en Facebook e Instagram la presencia de grupos cristianos es amplia, ofreciendo oportunidades de intercambio con personas cercanas a nosotros a través de la experiencia de la fe, aunque no vivan cerca de nosotros. Captar la ventaja inicial que ofrecen estas herramientas de conexión es el primer paso, el que precede al verdadero centro de gravedad de cualquier relación: el encuentro personal.

Y si por casualidad te encuentras con una persona que puede ser la adecuada para comprobar la posibilidad del compromiso y está geográficamente lejos, ¿qué haces? También en este caso se explota todo el potencial que ofrece lo virtual -Anita insiste en la videollamada, no en una simple llamada telefónica. Pero, sobre todo,nos ponemos en acción.

La videollamada y los mensajes no reemplazan el encuentro personal, son un apoyo que acompaña el compromiso de vivir una posibilidad de relación.

Sí, viajar

Escuchar este video me transportó al lejano 2003, cuando me comprometí. La geografía de aquellos años era absurda. Lo resumo. Vivía cerca de Bolonia y estudié en Siena, mi futuro esposo era de Milán y trabajaba en Viareggio. Nos reunían los fines de semana en zonas dispersas de la Toscana, pasábamos las vacaciones o en Milán o en Bolonia. Asistimos al curso de novios en Crema, para seguir a un sacerdote que fue un punto de referencia para los dos.

Un sábado típico mío podría ser: salida por la mañana de Siena a Viareggio, de aquí en coche con el novio en dirección a Crema. Cursillo de novios en la tarde. Pasábamos la noche en Milán en casa de los que serían mis suegros. Regreso a Bolonia en tren el domingo por la noche.

No fue fácil, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Parecíamos un niño y una niña centrífugos, porque estábamos aprendiendo a estar centrados. Amar es dejar de estar encerrado, cada uno en su casa. Solo me doy cuenta en retrospectiva de lo importantes que fueron esos años siempre viajando, es decir, pasándolos en movimiento. El noviazgo fue, para mí, aprender a salir de la casa de hormigón armado de mi soledad (donde había estado muy bien, cómoda y a gusto). Estaba plantada, anclada a mi roca hecha a la medida, pero sentía el deseo de construir una familia.

La distancia que queda

La relación a distancia fue un momento bendito para la verificación de la vocación matrimonial. Y hablo de estar mucho en la calle, muchas veces con náuseas porque tolero mal cualquier medio de transporte. Y discutiendo en el coche teniendo que estar horas dentro a modo de pelea, sin poder cerrar la comunicación ni huir a otro lado (como es mi costumbre). Aquí, hoy miro esos momentos del camino como un entrenamiento inconsciente -pero bien ideado por la Providencia- para lo que sucede cada día estando con mi esposo. El matrimonio sólo puede ser esa eterna relación a distancia en la que cada uno vence la tentación de estar firme en su pedestal y en su lugar.

Espero que Anita y Giuseppe me concedan esta paradoja: la suya también fue una relación a distancia, a pesar de estar geográficamente cerca. Anita cuenta la necesidad que tenía, como novia, de escuchar a Giuseppe por teléfono incluso cuando, después de una cita, llegaba a casa y tenía que quedarse sola en el coche durante 7 minutos. Giuseppe bromea sobre sus silencios y su locuacidad. Sin embargo, entiendo el vértigo de esos 7 minutos a solas, después de una velada con la persona que amas.

Hay distancia entre novios que viven en extremos opuestos de la península, la hay entre novios que crecieron juntos en la misma ciudad, la hay entre un marido y una mujer que celebran sus bodas de oro. La mutua compañía, dentro de una proximidad o lejanía geográfica, convive con la evidencia de que existe un horror vacui entre los que se aman, un espacio no de separación sino de alteridad (y hacia el que se navega, desplegando las velas día a día, como valientes marineros).