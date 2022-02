Futbolista, famoso y con un tatuaje de Jesús que le cubre toda la espalda

i now present the best back tattoo in serie b pic.twitter.com/eOzHuYI8rg

El tatuaje de un niño en su pecho

Mazzocchi no solo tiene el tatuaje de Jesús: el futbolista de la Salernitana también tiene otro muy importante, un niño tatuado sobre su corazón. Explicó a Fan Page:

Es el amigo al que le dediqué el gol al Empoli. Es un chico con el que crecí en el barrio. Éramos inseparables. Lamentablemente, cuando tenía 9 años se lo llevó una meningitis y desde entonces no hay un día que no lo recuerde. Hoy en día, los jóvenes a menudo se llaman ‘hermano‘, pero él realmente lo era para mí. Y cuando murió, una parte de mí se fue con él. Suena a tópico, pero te puedo asegurar que no lo es. Y si he emprendido esta carrera, también se lo debo a él, porque estoy seguro que, de alguna manera, desde allá arriba, me dio el coraje de dejarlo todo y mudarme a Benevento [la ciudad donde tomó su carrera].