¿Cómo se reza?, le preguntaron al papa Francisco

¿Qué significa rezar?, le preguntó Fabio Fazio al papa Francisco durante el show televisivo “Che Tempo Che Fa” (¿Qué clima tenemos hoy?). Fue este domingo 6 de febrero de 2022 en conexión (en diferida y editada) desde Milán con la residencia de Santa Marta, en el Vaticano.

El Papa dijo sobre la oración que “rezar es lo que hace el niño cuando se siente limitado, impotente, [dice] «papá, mamá». Este es el primer grito de la oración.”

“Pero si no crees que tienes un padre, que tienes una madre cerca de ti, no sabes gritar, no sabes pedir. Y rezar significa mirar nuestros límites, nuestras necesidades, nuestros pecados, y decir: ‘Papá, mírame’. Tu mirada me purifica, me da fuerza”.