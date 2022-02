Cáritas: «La administración pública digital está excluyendo a muchísimas personas»

La secretaria general de Cáritas explica que los voluntarios de la obra social de la Iglesia acaban haciendo tareas para suplir la falta de atención que da la Administración a las personas vulnerables

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, ha advertido que la digitalización está «excluyendo» a «muchísimas personas» no solo en los bancos sino también en «la administración pública». Hay personas, constata, que no pueden pedir el Ingreso Mínimo Vital al que tienen derecho.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, afirmó que la digitalización está «excluyendo» a «muchísimas personas» no solo en los bancos sino también en «la administración pública», pues hay quien no sabe cómo hacer las gestiones para acceder al Ingreso Mínimo Vital al que tienen derecho.

«La administración pública digital está excluyendo a muchísimas personas. Hay muchos trámites de peticiones de ayudas que son complicados para una persona con habilidades digitales limitadas», declaró Natalia Peiró a la agencia de noticias Europa Press.

La digitalización ha agilizado los trámites durante la pandemia y reporta numerosas ventajas, pero no puede ser un canal exclusivo que deje fuera a las personas ancianas o que no tienen recursos para acceder a un ordenador o un móvil conectado a internet. «Los servicios sociales deben mantener -dice Peiró- una presencialidad si no quieren dejar a un montón de gente fuera».

«La digitalización ha sido forzosa en el uso pero no hay una formación, una capacitación, y esto está haciendo que mucha gente que pudiera tener acceso a un derecho, se vaya quedando fuera». «No sería justo».

Esta entrevista de Europa Press a Natalia Peiró subraya el mensaje de alerta que el Papa Francisco repite acerca de la cultura del descarte. No podemos dejar de lado a las personas más vulnerables. Y los vulnerables no son solo los enfermos sino también los que no tienen acceso a los medios económicos o al conocimiento para entrar en la rueda digital.

«Rellenando formularios todo el día»

Peiró explicó que Cáritas -que es la labor social de la Iglesia- quiere «acompañar y orientar» a las personas que acuden en busca de ayuda. Pero ahora mismo se ve obligada a emplear mucho tiempo y recursos a algo que debería asumir la Administración. Los voluntarios tienen que «dedicarse a hacer formularios o a estar rellenando todo el día cosas imposibles porque la administración no cuenta con que sus destinatarios no tienen esas habilidades digitales».

A este fenómeno de desigualdad Peiró lo llama «el nuevo analfabetismo digital». Este fenómeno descarta a los que no alcanzan ese conocimiento por edad, pobreza o soledad, entre otras razones. Peiró es muy contundente en su explicación: «España no es tan digital como creemos o como queremos. Hay muchas cosas que todavía se deben hacer. Un esfuerzo más grande para que todas las personas puedan llegar». De modo que pide que las «puertas o ventanas digitales» no sustituyan a las físicas.

Las declaraciones de Natalia Peiró refuerzan la queja de Carlos San Juan, un anciano de 78 años que emprendió la campaña #soymayornoidiota. Con ella reclama a los bancos “un trato más humano” para las personas de edad. Ya ha logrado reunir 594.000 firmas cuando publicamos este artículo.

Carlos San Juan, el promotor de la reclamación a los bancos para que atiendan a los mayores en España. Carlos San Juan

Un altísimo porcentaje de hogares con apagón digital

Los datos de Cáritas arrojan una imagen mucho más amarga de la realidad social española. Según estos, el 35% de hogares españoles están en una situación de «apagón digital» -sin conexión o dispositivos-. En el caso de los hogares donde viven personas mayores de 65 años, el porcentaje llega al 68%.

Cáritas tiene un papel relevante para dar solución a ese problema. Habla con los bancos para garantizar que las personas en situación vulnerable puedan abrir una cuenta. Solo así es posible que reciban las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

«En teoría, el Banco de España -explica Natalia Peiró- dice que las entidades están obligadas a abrir cuentas de pago básicas aunque no cumplas ciertos requisitos porque hay personas que no cumplen casi ningún requisito pero tienen derecho a una pensión no contributiva o al IMV, pero si no te abre el banco la cuenta, no puedes cobrarla. Ahí trabajamos con ellos para que cumplan con ese derecho».