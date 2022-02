¿Camilla Parker Bowles es católica?

Tras la aprobación de una nueva ley sucesoria, el futuro rey de Inglaterra, aunque sea jefe de la iglesia anglicana, podría casarse con una mujer católica

Con la noticia de que la reina Isabel II expresó su deseo que Camilla Parker Bowles sea reconocida como reina consorte el día que el príncipe Carlos ascienda al trono, de nuevo se ha especulado sobre su fe.

Camilla fue bautizada en la iglesia de Firle, en Sussex, que es anglicana. Sin embargo, su primer matrimonio (en 1973) fue con Henry Parker Bowles, un hombre profundamente católico (con el que la princesa Ana, única hija de la reina Isabel II, tuvo un breve romance antes, pero con quien se le obligó a terminar precisamente por su religión).

La ceremonia matrimonial del Sr. Parker Bowles y Camilla se celebró bajo el rito católico en la entonces llamada Capilla Militar Real (ahora conocida como la Capilla de la Guardia), pero no hay registro de que Camilla se haya convertido nunca al catolicismo.

De este matrimonio, que se disolvió en 1994, nacieron Tom y Laura Parker-Bowles, ambos criados como católicos, especialmente por la influencia de su abuela paterna, Ann Parker Bowles.

Respeto por el Papa

Un dato curioso es que la boda del príncipe Carlos y Camilla Parker sería el 8 de abril del 2005, pero la tuvieron que posponer un día, ya que coincidía con el funeral de San Juan Pablo II, al que el príncipe Carlos asistió en representación de la corona inglesa.

Vestida de blanco

Camilla fue vestida de tonos claros cuando ella y el príncipe Carlos conocieron por primera vez al Papa Francisco. Solo las reinas católicas pueden vestir de blanco frente al Sumo Pontífice, según las normas tradicionales. De lo contrario, deben usar atuendos negros.

La decisión de Camilla tuvo que ver más con la posición del Papa de no ser tan estrictos con estos códigos de vestimenta. Además, no fue de blanco puro y el príncipe Carlos todavía no es rey.

Anteriormente, cuando se reunieron con el Papa Benedicto XVI, ella vistió de negro y usó velo.

¿Reina católica en un futuro?

Todo indica que Camilla Parker Bowles se casó con un católico, pero nunca se convirtió al catolicismo. Pero esto no quiere decir que en un futuro no pueda haber una reina consorte (o príncipe consorte) en el Reino Unido.

La ley de sucesión cambió en el 2013 (ocho años después de la boda de Carlos y Camila). Además de cambiar que el heredero al trono ya no sea el primer hijo varón del monarca (en el caso de la reina Isabel II no aplicó porque el rey Jorge VI solo tuvo niñas), sino que simplemente sea el primer bebé, sea varón o hembra; también ahora se permite que el consorte pueda ser católico o católica.

Eso sí, por ahora, el monarca, como jefe de la iglesia anglicana, no podrá ser católico. Esto sobre todo se aclara por el tema de los hijos, en caso que haya un matrimonio real con las dos religiones. Así que, en un futuro, sí podría haber una reina consorte católica o príncipe consorte católico en Inglaterra… Quizá no será Camilla ni Kate Middleton. Pero el príncipe George (hijo mayor del príncipe William y tercero en línea para el trono) podría casarse con una mujer católica sin ningún problema.