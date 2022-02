¿Qué dijo la Iglesia tras brutal asesinato en Brasil de joven congoleño asistido por Cáritas?

Lo sucedido con el joven congolés Moïse Kabagambe, asistido por Cáritas desde su llegada a Sudamérica, llenó de indignación a Brasil y hasta motivó un fuerte pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Obispos, CNBB, junto a otras organizaciones







Tenía 24 años y había llegado a Brasil en 2011 huyendo de la violencia en la República Democrática del Congo. Así lo confirman medios y agencias que en los últimos días se hicieron eco de lo acontecido con Kabagambe, un joven que desde que llegó a América Latina fue asistido –junto a su familia- por Cáritas.

En la noche del 24 de enero, el joven Kabagambe fue asesinado en un parador de la playa del barrio Barra de Tijuca, Río de Janeiro. La víctima se desempeñaba como jornalero y, según trascendió, lo que reclamaba era el pago de jornales atrasados.

Lo sucedido con Kabagambe, que seguía siendo investigado y hasta tenía ya la detención de algunas personas, rápidamente generó repudio e indignación en Brasil. Incluso, hasta varios jugadores de la selección brasileña de fútbol se pronunciaron a través de las redes sociales. Por ejemplo, así lo hizo el delantero de Flamengo Gabriel Barbosa (“Gabi Gol”):

«Este no es el Río que aprendí a amar y que me recibió con los brazos abiertos!!! ¡¡Queremos justicia, no podemos normalizar crímenes como este!! ¡¡Que se haga justicia con Moïse Mugenyi y toda su familia!! ¡¡¡Estamos junto a ti!!!»