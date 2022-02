Emocionante mensaje de Sara Carbonero a los enfermos de cáncer… y más

"Para tener vida hay que tener cicatrices". Su mensaje en Instagram el día de su cumpleaños es muy valioso

Sara Carbonero lanzó ayer -3 de febrero- un mensaje en el día de su cumpleaños. Pero, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, sus palabras son un aliento de vida para muchas personas, en especial las enfermas de cáncer, que ella ha experimentado en primera persona. Suenan muy fuerte precisamente hoy, 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.

«Cicatrices que ya sonríen en mi piel»

Escribió:

Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino.

El tiempo y sus costuras.

Cicatrices que ya sonríen en mi piel.

Grito vida.

Y lo hacía junto a una imagen que pone el foco en su belleza. No solo en su rostro o en su cuerpo, sino en ese cuerpo atravesado por el bisturí.

Sara cumplió 38 años. Con dos hijos, Martín y Lucas -que ahora tienen 7 y 5 añitos-, en 2019 los médicos le diagnosticaron un cáncer de ovario. Tuvo que ser operada y recibió quimioterapia. Miles de personas estuvieron pendientes de ella. Hubo mucha oración ahí. Abundancia de bien, de cariño por encima de los «haters» y las envidias que despiertan los famosos.