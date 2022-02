Cuando la abuela es adicta a su teléfono

Las personas mayores pueden ser particularmente vulnerables a la adicción a las pantallas. ¿Deberías decir algo o mejor dejarlo estar?

Cuando la abuela de Joyce se mudó con su familia, hubo una cosa que sorprendió a todos: la abuela era adicta a su teléfono inteligente. Lo traía a la mesa para las comidas, lo llevaba por la casa con ella, pasaba horas en él incluso cuando había otras cosas que se suponía que debía estar haciendo.

La familia de Joyce no estaba segura de cómo lidiar con eso. Cuando plantearon el tema, la abuela de 79 años reaccionó a la defensiva y negó tener un problema. «¡Necesito escuchar el teléfono cuando alguien me llama!», le dijo a su familia. Pero eso parecía una excusa ya que no recibía muchas llamadas y las que recibía nunca eran urgentes.

La mayoría de nosotros no pensamos mucho en que las personas mayores sean adictas a las pantallas. Se supone que son las generaciones más jóvenes las que tienen ese problema. Y ciertamente parece que lo hacen: según el Pew Research Center, el 44 % de las personas de 18 a 49 años informan que están en línea casi constantemente .

Pero este aumento en el tiempo de pantalla coincide con un crecimiento significativo en la adopción de la tecnología digital por parte de los adultos mayores, según Pew.

En 2000, el 14% de los mayores de 65 años eran usuarios de Internet ; ahora el 73% lo son. Y si bien la propiedad de smartphones era poco común a todas las edades a principios del siglo XXI, ahora cerca de la mitad (53 %) de las personas mayores de 65 años son propietarios de teléfonos inteligentes .

Las personas mayores pueden ser particularmente vulnerables a los efectos de la tecnología digital. A veces se sienten solos y pueden estar más aislados. La pandemia ha hecho que esto sea mucho peor. Las personas mayores también pueden tener poca conciencia de sí mismos en lo que respecta a sus hábitos de estilo de vida y habilidades cognitivas reducidas que pueden impedirles establecer límites apropiados en torno al uso de la pantalla.

¿Cómo enfocar el asunto?

Independientemente de las razones, la conclusión es que las personas mayores también pueden volverse adictas a sus pantallas . Y cuando lo hacen, no siempre es fácil saber si ayudar o cómo hacerlo. Es posible que los miembros de la familia se pregunten si deberían alentarlos a pasar menos tiempo frente a las pantallas o simplemente dejarlo pasar.

Si conoces a una persona mayor que parece adicta a su teléfono o a cualquier otro dispositivo digital, aquí hay algunas cosas que debe considerar mientras discierne si decir algo al respecto o no…

Estas son buenas prácticas para todos nosotros, sin importar nuestra edad. Si desarrollamos buenos hábitos cuando somos más jóvenes, estaremos mucho mejor cuando lleguemos a la vejez.