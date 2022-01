El Papa: «Hay que oponerse a las fake news y respetar a las personas»

Francisco recibe en audiencia privada al Consorcio Internacional de Medios Católicos "Catholic fact-checking”





«Como cristianos estamos en contra de la injusticia y la mentira, pero siempre a favor de las personas». El papa Francisco recibió este viernes 28 de enero de 2022 en audiencia privada a los miembros del Consorcio Internacional de Medios Católicos «Catholic fact-checking«.

«En un tiempo herido por las pandemias y tantas divisiones, el hecho de estar en la red como comunicadores cristianos es ya un mensaje”, animó el Papa.

«No podemos ocultar que en este tiempo, además de la pandemia, se está extendiendo la infodemia, es decir, la distorsión de la realidad basada en el miedo, que en la sociedad global hace eco y comentarios de noticias falsificadas cuando no inventadas».

Respecto a las falsas noticias (fake news) y la «desinformación que circula hoy en la red”, el Pontífice advirtió:

«La multiplicación y la superposición de informaciones, comentarios y opiniones supuestamente científicas también pueden contribuir a este clima, a menudo de forma inconsciente. Y acaban generando confusión en el lector o el oyente».

Por ello, subrayó la importancia de «estar en la red y aliarse con la investigación científica sobre las enfermedades, que avanza y nos permite combatirlas mejor».

Derecho, justicia

«Estar correctamente informado, ser ayudado a comprender sobre la base de datos científicos y no de falsas noticias, es un derecho humano”.

Animó a seguir el camino de buscar «la información correcta” que “debe ser garantizada” sobre todo a los más débiles, a los más vulnerables.

Asimismo, Francisco hizo hincapié en la “necesidad urgente de ayudar a los países que tienen menos” vacunas.

“Pero esto debe hacerse con planes de larga duración, no motivados sólo por la prisa de las naciones ricas por ser más seguras. Los remedios deben distribuirse con dignidad, por favor, no como limosnas de piedad».

La injusticia y la mentira

«Como cristianos estamos en contra de la injusticia y la mentira, pero siempre a favor de las personas».

Así lo recordó el Papa a los miembros del Consorcio que está abierto a todos los medios de comunicación católicos, ofreciendo acceso libre y exclusivo a información verificada sobre Vacunas contra la Covid-19.

«Aunque el objetivo de vuestro consorcio es combatir la desinformación, contrarrestar las fake news y la manipulación de las conciencias de los más débiles, nunca debemos olvidar la distinción fundamental entre las noticias y las personas«, advirtió Francisco.

Instó a combatir «las fake news”. Pero sin dañar la dignidad de “las personas, que a menudo se adhieren a ellas sin pleno conocimiento y responsabilidad, deben ser siempre respetadas».

«El comunicador cristiano hace suyo el estilo evangélico, construye puentes, es un artesano de la paz también y sobre todo en la búsqueda de la verdad”.

Para el Papa el comunicador cristiano ofrece «su enfoque”. Pero “no es de oposición a las personas, no asume actitudes de superioridad, no simplifica la realidad, para no caer en un fideísmo de tipo científico”.

De hecho, “la propia ciencia es una aproximación continua a la solución de problemas. La realidad es siempre más compleja de lo que pensamos. Y debemos respetar las dudas, ansiedades y preguntas de las personas, intentando acompañarlas sin tratarlas nunca con condescendencia. Esta conversación con los dudosos”, añadió.

Buscar la verdad

En este sentido, el Papa pidió:

“No nos cansemos de verificar las noticias, de presentar adecuadamente los datos, de estar siempre en búsqueda”.

Y advirtió: ”La búsqueda de la verdad no puede plegarse a un punto de vista comercial, a los intereses de los poderosos, a los grandes intereses económicos».

«Estar juntos por la verdad significa también buscar un antídoto a los algoritmos diseñados para maximizar la rentabilidad comercial, significa promover una sociedad informada, justa, sana y sostenible”.

El Papa dijo los presentes, entre ellos Inma Álvarez, responsable del equipo en español de Aleteia, miembro del consorcio:

«Sin un correctivo ético, estas herramientas generan ambientes de extremismo y llevan a las personas a una peligrosa radicalización, y esto es un conflicto.»

Por tanto,“el antídoto -afirmó- contra cualquier tipo de falsificación es dejarse purificar por la verdad”.

“Para el cristiano, la verdad nunca es sólo un concepto relativo al juicio sobre las cosas: esto es una parte de la verdad. La verdad concierne a toda la vida».

En esta línea, «trabajar al servicio de la verdad significa buscar lo que fomenta la comunión y promueve el bien de todos. No lo que aísla, divide y se opone. No lo que lleva al conflicto”.

Oración por las víctimas de la pandemia

Al final, el Papa invitó a los periodistas católicos a orar por las víctimas de la pandemia y “los héroes ocultos que murieron por los enfermos”.

«En nuestras oraciones tenemos siempre presentes a las víctimas de la pandemia, a sus familias y a los que sin tener la pandemia murieron por los enfermos. Ellos son los héroes de estos días, tantos héroes ocultos».

Así concluyó el Papa su discurso a los participantes en el encuentro promovido por el Consorcio Internacional de Medios Católicos «Catholic fact-checking».

Antes de despedirse, Francisco confirmó que siente dolor en la rodilla, el cual persiste desde hace varios días.

«Les saludaré», dijo, «pero en algún momento tendré que sentarme, porque este dolor en la rodilla me sigue causando molestias». “Les pido que no se ofendan si les saludo de esta forma”.