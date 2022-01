¿Te contagiarías de COVID por personas que no conoces? Lo haría de nuevo…

“Lo haría de nuevo, me contagié haciendo lo que amo, cuidando a mis pacientes con amor y dedicación”, escribió el médico Lucas Pires en sus redes sociales antes de morir.

Cuanto amor debe tener alguien para estar dispuesto a dar la vida por otros, solo el amor, el verdadero amor hace posible este sentimiento y acción de dar la vida para salvar la vida de otro ser humano.

El ejemplo más grande nos lo dio Jesucristo que dio la vida por todos para salvarnos.

Hoy en un tiempo de pandemia que no tiene control y no termina, siguen surgiendo héroes que nos demuestran que hay esperanza en la humanidad, que existen seres humanos que están dispuestos a demostrarle al mundo, que los valores y el amor siguen vigentes y que no pasan de moda.

Lucas Augusto Pires, un neurocirujano brasileño de 32 años, se contagió de COVID y no renegó ni maldijo a quien lo contagió. Por el contrario, dio un mensaje de esperanza en sus redes sociales que han dado la vuelta al mundo, conmoviendo a cientos de miles.

Un testimonio que demuestra que todo ser humano tiene una luz de bien en su interior y que ilumina la penumbra de la enfermedad y muerte en el mundo.

“Estoy yendo en este momento a la UTI debido al empeoramiento de mi cuadro por COVID-19. Estaré incomunicado, pero desde ya, agradezco a los amigos por sus oraciones. Me contagié haciendo lo que amo, cuidando de mis pacientes con amor y dedicación. Lo haría de nuevo. Sé que mi Dios está sobre todas las cosas, que sus caminos y propósitos son siempre justos y perfectos y que al final todo contribuye en conjunto para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Romanos 8:28. Amén“

Así escribió su mensaje por Facebook Lucas. El sentimiento de gratitud por el joven médico va en aumento en todas las redes sociales, por que dio la vida por sus pacientes. Sus hijos huérfanos, un niño y una niña, tendrán como ejemplo que su padre abrazó y amó a su profesión y que su acto lo ha convertido en un héroe verdadero del amor, al dar la vida por los demás.