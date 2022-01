Múnich: la Santa Sede defiende a Benedicto XVI

“Es justo recordar la lucha de Benedicto XVI contra la pedofilia clerical durante su pontificado y su deseo de encontrarse y escuchar a las víctimas, pidiéndoles perdón”, explica un editorial de Vatican News.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, defendió enérgicamente al Papa emérito, atrapado “en el centro de atención” desde la publicación el 20 de enero del informe sobre los abusos cometidos en su antigua archidiócesis de Munich-Freising, en un artículo publicado en Vatican News

Al explicar que el informe bávaro no es «ni una investigación judicial ni una sentencia firme», anima a no reducirlo a «la búsqueda de chivos expiatorios fáciles y juicios sumarios», y destaca el papel que ha jugado el ex pontífice en la lucha contra los abusos sexuales de menores en la Iglesia Católica.

“Es justo recordar la lucha de Benedicto XVI contra la pedofilia clerical durante su pontificado y su deseo de encontrarse y escuchar a las víctimas, pidiéndoles perdón”, insiste el periodista italiano, evocando los “muy animados comentarios” que suscitaron el reportaje. Señala que el gobierno de cuatro años y medio de la arquidiócesis por parte del entonces cardenal Joseph Ratzinger “monopolizó la atención de los comentaristas”.

El “ejemplo concreto” de Benedicto XVI contra los abusos

Andrea Tornielli nos llama a no olvidar la acción de Joseph Ratzinger contra los abusos cuando era jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1981-2005), luego Papa (2005-2013) al promulgar «normas muy severas» contra los sacerdotes pedófilos. Un período durante el cual, con «su ejemplo concreto», Benedicto XVI, según él, «ha demostrado la urgencia» de un cambio de mentalidad para combatir los abusos practicando «la escucha y la cercanía con las víctimas que siempre deben pedir perdón».

El Papa alemán fue el primero en “encontrarse varias veces con víctimas de abusos durante sus viajes apostólicos”, añade el periodista. “En medio de la tormenta de escándalos en Irlanda y Alemania”, propuso “el rostro de una Iglesia penitencial”, resistiendo las presiones contrarias de su entorno, añade.

El editorialista finalmente relata las palabras pronunciadas por Benedicto XVI sobre los abusos sexuales durante un viaje a Lisboa (Portugal) en mayo de 2010. Había llamado a una «purificación», que tenía que pasar por el perdón y la justicia. Declaraciones “seguidas de hechos concretos en la lucha contra el flagelo de la pederastia clerical”, asegura.

Benedicto XVI “no eludió las preguntas”

Al devolver una carta de 82 páginas escrita «con la ayuda de sus colaboradores» -indica Tornielli-, Benedicto XVI «no eludió las preguntas del despacho de abogados» encargado del informe, estima el líder laico de la Curia. También recuerda que ciertas acusaciones contra el pontífice emérito se conocen “desde hace más de diez años”.

Se espera que Benedicto XVI reaccione pronto al informe, anunció su secretario privado, el obispo Georg Gänswein, el día de la publicación del informe. El actual arzobispo de Munich, el cardenal Reinhard Marx, deberá por su parte reaccionar oficialmente durante una conferencia de prensa organizada en su archidiócesis el 27 de enero.