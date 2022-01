Sacerdote en la boda: ¡Me quitaste a mi novia! Llevo años planeando esta venganza ;) [vídeo]

Se le pidió al padre David Moses que bendijera la unión matrimonial. Resultó que conocía bien al novio.

El padre David Moses y Zachary Harvey se conocen desde la infancia. “La hermana de Zachary, Maegan, y su esposo, Tyler, fueron el primer matrimonio que bendije. Maegan también fue la primera chica de la que me enamoré. Era segundo grado. Pero no te preocupes, Tyler, ya terminé con ella”, se rió el padre David Michael Moses, de 28 años, en la ceremonia de la boda.

Esta vez se le pidió que bendijera el matrimonio de su colega.

“Zachary y yo estábamos juntos en el mismo grupo de jóvenes de secundaria. Salí con una chica de este grupo de jóvenes durante un mes. Rompió conmigo para salir con Zachary. Zach me robó a mi novia. Está bien. Desde entonces, he estado planeando mi venganza. Me hice sacerdote y ahora, 13 años después, voy a sabotear su boda.” El padre Moisés no pudo evitar reírse.

De todos modos, ¡compruébalo tú mismo!