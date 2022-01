Su familia, la mayor fuente de inspiración para sus monólogos

¿Se puede conservar un poco de humor con cuatro hijos hablándote al mismo tiempo? El actor y monologuista Andrés Torres, con más de 20 años de experiencia en el mundo del teatro y la comedia, representa desde hace unos meses su última obra en Barcelona ”Los hij@s, el club de los malos padres”, donde explica en primera persona sus experiencias sobre la paternidad, siempre en clave de humor.

Aleteia ha hablado con él sobre su trabajo como actor y sobre su vida familiar. Según él mismo explica, “la paternidad es como intentar mantenerte en pie cuando te pasa una avalancha por encima. Solo con mucho sentido del humor es posible”.

Después de representar con mucho éxito en varios teatros “Diario de un cuarentón”, en el que repasas tu propia infancia y te ríes de cómo nos comportábamos antes, ahora nos hablas de tus propios hijos y de cómo es tu relación con ellos. ¿La vida familiar es una inspiración para ti? ¿Es verdad que tus hijos son los guionistas de tu último monólogo?

Cuando empecé a escribir este último espectáculo, mis hijos empezaban a entrar en la preadolescencia y hablando con otras familias me di cuenta de que era una etapa para la que casi no nos habían preparado. Cuando eres padre te preparan para los primeros meses de vida de los niños y sus primeras etapas de la niñez.

Así que este nuevo monólogo me ha ayudado a hacer un repaso de la nueva etapa con adolescentes que estamos viviendo en mi familia. Creo y espero que pueda animar y aliviar a otras familias que vivan situaciones similares.

Por tanto, mis hijos -Martina, Andrés, Claudia y Berta- son los guionistas de mi espectáculo porque en él plasmo, tal cual, la realidad diaria que vivimos en nuestra casa: sus preguntas, dudas, reivindicaciones o desplantes.

Andrés Torres en acción. @andres.torresfernandez

En alguna entrevista defines a tu esposa como “una mujer maravillosa”. ¿En qué medida es importante para vosotros estar juntos y enamorados para dar buen ejemplo a vuestros hijos?

El matrimonio es el pilar de la familia. Un buen matrimonio garantiza la felicidad con tus hijos. Hoy en día, nuestros hijos necesitan referentes del amor y no hay mejor manera de vivirlo que en casa.

Un hogar que respira amor es un hogar fuerte, eso no quiere decir que no haya discusiones ni que todo sea de color de rosa. Sino que el amor es la voluntad de quererse siempre, aunque las circunstancias no vengan de cara. Pensamos que este es el ejemplo que deben vivir los hijos.

Supongo que en el mundo del espectáculo en el que te mueves decir que eres padre de 4 hijos y estar casado con la misma mujer desde hace años debe resultar asombroso. ¿Por qué crees que en el ámbito del cine, teatro o televisión las relaciones suelen ser tan frívolas? ¿Qué te dicen y que les dices a tus compañeros de profesión?

Creo que no sólo en el mundo del espectáculo las relaciones suelen ser frívolas, desafortunadamente. Lo que ocurre es que éstas, al ser más públicas, tienen mayor visibilidad.

Lo que sí es cierto es que cada vez más cuesta mantener el compromiso con tu pareja, tirar hacia delante cuando las cosas no van bien y lo fácil, en este caso, parece ser tirar la toalla cuando las cosas van regular o mal.

En mi caso, mi mujer y yo llevamos 22 años casados, ella es mi representante y el espectáculo forma parte de la vida de los dos, aunque sea yo quien dé la cara en el escenario. Sin este apoyo de mi mujer estoy seguro de que no funcionaría tan bien. Es verdad que en nuestro ámbito sorprende que vayamos juntos a todos los espectáculos, los compañeros de profesión se asombran, pero estoy seguro de que lo admiran. Así que espero que este pequeño ejemplo nuestro pueda hacer que otras personas se animen a hacerlo posible también en sus vidas.

Cartel del espectáculo ”Los hij@s, el club de los malos padres” @andres.torresfernandez

En tus espectáculos nos hablas con nostalgia de cómo jugábamos y nos relacionábamos antes. Pero ahora tú estás metido también en Instagram y TikTok y haces videos con tus hijos. ¿Al final es inevitable el uso de las nuevas tecnologías entre los adolescentes? ¿Cómo lo gestionas tú con tus hijos?

Como todo, con los hijos lo que funciona es dar ejemplo y establecer límites. Nuestros hijos probablemente han sido de los últimos en tener móvil entre sus amigos y compañeros de clase. Sin embargo, no les ha pasado nada, cuando lo han tenido sabían perfectamente cuándo y de qué manera lo podrían usar.

Poco a poco, los hijos van aprendiendo a llevar una buena relación con las redes sociales y la tecnología. A medida que van madurando, hacen un mejor uso. No es fácil ya que, para esta nueva generación, las tecnologías son una manera más de relacionarse y eso las generaciones anteriores, nosotros los padres, no siempre lo entendemos. Hay que hablar mucho, ponerles muchos ejemplos y ser siempre consecuentes con el uso que nosotros mismos hacemos de las tecnologías.