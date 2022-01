10 cosas (y más) para recuperar la serenidad

¿Cómo se consigue que habite en mí la serenidad?¿Cómo consigo calmarme cuando vivo alterado? ¿Cómo apaciguo mi sueño para poder descansar en Dios, en su mano poderosa?

La serenidad es un bien que anhela el alma al comenzar un año muy poblado de incertidumbres. Quizás como cada año, más ahora que la pandemia todo lo complica.

San Juan XXIII escribe en su decálogo de la serenidad:

“Sólo por hoy no criticaré a nadie

y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.

Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.

Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer;

y si me sintiera ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere.

Sólo por hoy me haré un programa detallado.

Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré”.

Me gustan estos propósitos para lograr la serenidad. Quizás yo debiera hacerme mi propia lista.

¿Qué cosas son las que más me alteran?

¿Qué me quita la paz y la calma interior?

Shutterstock

Criticar me altera. Cuando me fijo en lo que los demás hacen mal sufro. Al ver los defectos de otros que me irritan pierdo la calma. Y entonces me siento mal.

Porque el ver el mal en los demás despierta mis propios demonios. Ver lo que los demás tienen que mejorar hace que no piense en lo que yo puedo hacer mejor.

Me gustaría ser capaz de cambiar tantas cosas que no están en orden dentro de mí, en lugar de pretender decirle a los demás lo que no hacen bien. Sólo por hoy no lo haré.

Vanidad, susceptibilidad,…

En ocasiones, cuando hago el bien, quiero que todos lo sepan. Quizás es vanidad, busca de reconocimiento o simplemente el deseo de que me agradezcan.

Y sufro, pensando en todo lo que la gente no ve. Como si el mundo debiera estar admirado de mi capacidad para hacer el bien.

Me quita la paz hacer lo que no quiero hacer. Si lo hiciera voluntariamente tendría paz dentro del alma. Si lo hago protestando, me altero y pierdo la serenidad.

Cuando alguien me ofende o yo me siento ofendido pierdo la serenidad, es cierto. Mi corazón sensible siente dolor.

He sido criticado, juzgado injustamente, atacado sin haber hecho nada. No es justo, pero no puedo hacer nada por cambiarlo.

Me callaré, no publicaré mi enojo, no me alteraré para que nadie sepa que lo estoy pasando mal. ¿Podré hacerlo?

Me haré un programa de vida para este año, aunque tal vez no logre llevarlo a cabo. No importa, sólo por hoy lo haré con alegría. Y pondré ante mis ojos todo lo que puedo llegar a hacer.

Esa mirada positiva pensando en el futuro me alegra el alma.

¿Qué cosas me quitan la serenidad?

Los ruidos que no puedo apagar. Las personas que me insisten y me requieren cuando no puedo evitarlo.

Las largas filas para lograr lo que deseo conseguir. El fracaso de mis planes concretos de cada día.

Que alguien falte a su compromiso y no haga lo que había prometido. Que se eche a perder algún objeto que necesito para mi trabajo.

Arsenii Palivoda | Shutterstock

Que una persona no llegue a su cita. Que justo cuando quiero hacer algo al aire libre llueva. Que no me salga bien lo que había pensado hacer.

Que no consiga estar atento cuando me estaban diciendo algo. Que alguien hable mal de mí a mis espaldas.

Que me juzguen por algo que no he hecho. Que me lesione o enferme cuando lo que quería era hacer muchos planes bonitos.

Que me roben algo que era muy importante en mi vida. Que haga frío y yo no tenga ropa para hacerle frente.

Que una persona se aproveche de mi buena voluntad. Que me exijan más de lo que puedo dar. Que me presionen para que logre lo que había prometido hacer.

Cosas que hacer para mantener la serenidad

¿Cómo recupero la serenidad cuando la he perdido? Tengo que detenerme y pensar. Caminar un largo rato sin querer resolver nada. Escuchar una buena música. Reír con un amigo. Acompañar a alguien.

Dejar de centrarme en lo que me inquieta a mí, en lo que me quita la paz. Salir de mis preocupaciones o volver a adentrarme en mi alma buscando a Dios y su paz.

Reírme un poco de mí mismo, sin tomarme demasiado en serio. Suplicarle a Dios que me regale la tranquilidad que me falta. Alabarlo dándole gracias por todo lo que me da.

Saber que la vida se juega en esos instantes en los que me decido a dejarme llevar por el Dios de mi vida. Por ese Dios que me ama y conduce mis caminos.

Aprender a decir que no cuando veo que no estoy siendo libre. Elegir lo que me ensancha el alma en lugar de apretar los dientes y seguir luchando.

Aceptar que no puedo y pedir ayuda cuando las fuerzas me faltan. Entender que el no es parte de la voluntad de Dios y no una forma de salir al paso de sus deseos huyendo.

Aquí y ahora

Shutterstock | vvvita

Dios quiere que tenga serenidad y tendré que buscar los caminos para conseguirla. La serenidad me ayudará a encontrarme con Dios en paz. Me hará mejor persona y sacará lo mejor de mí.

Sólo tengo que dejarme conducir por Dios y confiar en Él, viviendo en presente siempre.

Aceptando que hoy es el mejor día de mi vida y el lugar donde habito el mejor lugar donde podría estar.

Y las personas con las que camino son las mejores personas que podría tener junto a mí.