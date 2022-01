Macron quiere incluir el aborto como Derecho Fundamental en Europa

Emmanuel Macron ha indicado que quiere incluir el derecho al aborto en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Hizo el anuncio este miércoles 19 de enero durante un discurso ante el Parlamento Europeo con motivo de la presidencia francesa de la Unión Europea

«Veinte años después de la proclamación de nuestra carta de derechos fundamentales, que consagró en particular la abolición de la pena de muerte en toda la Unión, me gustaría que pudiéramos actualizar esta carta; en particular para ser más explícitos en la protección del medio ambiente, o el reconocimiento del derecho al aborto», dijo antes de continuar: «Abramos este debate libremente, con nuestros conciudadanos, grandes conciencias europeas; para insuflar nueva vida a nuestro fundamento de derechos que forja esta Europa, fuerte en sus valores; que es el único futuro de nuestro proyecto político común».

Una pro-vida al frente del Parlamento Europeo

Palabras que deben entenderse a la luz de varios elementos. El primero es la elección el día anterior a este discurso, martes 18 de enero, de la maltesa Roberta Metsola al frente del Parlamento Europeo.

Eurodiputada desde 2013, ha votado muchas veces en contra de las resoluciones que promueven el aborto. Algunos países se habían mostrado escépticos sobre la adhesión de Malta a la Unión Europea debido a su prohibición del aborto; pero Roberta Metsola recordó durante una entrevista en la prensa maltesa que se trataba de «un debate que iba a celebrarse en Malta» y no dentro de la Unión Europea.

La devolución del proyecto de ley destinado a «fortalecer el derecho al aborto» este miércoles 19 de enero en el Senado, y que propone en particular ampliar el plazo para el aborto a 14 semanas, es otro elemento a tener en cuenta cuando Emmanuel Macron propone incluir este derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.

Desde diciembre de 2009 y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales tiene la misma fuerza jurídica que la de los Tratados. Por lo tanto, es vinculante para los Estados miembros; y cualquier ciudadano puede confiar en él en caso de incumplimiento de estos derechos por parte de un texto europeo.

«Los valores del progresismo occidental»

A raíz de este discurso, en el aspecto político, no faltaron las reacciones. Éric Zemmour acusó a Emmanuel Macron y a la Comisión Europea de querer «imponer los valores del progresismo occidental» en países como Polonia y Hungría.

“La Europa de Emmanuel Macron es una Europa sin cuerpo, una Europa sin cabeza y una Europa sin alma […]. Es una Europa teórica y, para ser honesto, ficticia”, dijo en un discurso pronunciado desde Calais.

“Está dirigido por élites abstractas, impersonales, sin la menor legitimidad a los ojos de la gente. Es una Europa que arranca sus propias raíces; que borra su propia historia, que en modo alguno se identifica con la civilización de la que proviene».

El eurodiputado y candidato de la Francia rebelde a las elecciones presidenciales, Jean-Luc Mélenchon, que desea por su parte incluir el derecho al aborto en la Constitución, vio en ella «el discurso desgastado de un hombre que parece desgastado».

«Su proyecto político pretende borrar las naciones de Europa, el nuestro salvarlas», denunció por su parte Jordan Bardella, eurodiputado y presidente interino de Agrupación Nacional.

«Debemos deconstruir la historia de Francia, dijo; por lo que entendemos su entusiasmo por encontrarse hoy al frente de una institución que se ha fijado el objetivo de disolver una Europa milenaria».

Incoherencia

El portavoz de Alliance Vita, Tugudal Derville, reaccionó en Twitter cuestionando las dos propuestas que Emmanuel Macron desea agregar a la carta; el derecho al aborto y la protección del medio ambiente, en vista de las palabras del Papa Francisco.

«Como todo está ligado, la defensa de la naturaleza tampoco es compatible con la justificación del aborto».