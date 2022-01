Exvotos, la decoración «trendy»de estos nuevos tiempos

Están por todas partes. En las tiendas de decoración, en las revistas de “lifestyle”, en las fotos de Instagram de algunas “influencers”… Su belleza y poder simbólico atrae tanto a creyentes como a no creyentes. Sin embargo, este entusiasmo por los exvotos no es una tendencia pasajera. Cristaliza una nueva actitud de los consumidores. Análisis

¿Verde manzana, azul atlántico, rosa chicle, ocre o directamente dorado reluciente? Los exvotos vienen en todos los colores. Un objeto piadoso revisado con una veintena de matices que van desde los clásicos, como en oro, plata o cobre, hasta colores más estridentes. Para colgar en la pared o, por qué no, para poner bajo una campana de cristal. La idea esperaba a ser descubierta y eso fue lo que hizo Alexandra Cefai en 2018: “Mi marido y yo abrimos una galería de arte contemporáneo a los pies de la basílica de Notre-Dame-de-la-Garde en Marsella (Francia).

Los visitantes de la basílica pasaban por allí habitualmente para pedirnos estatuillas de la Virgen. Ahí vino la revelación: crear estatuas de la Virgen con un aire como de otra época, como desempolvado, siguiendo el estilo de nuestra galería. Y los exvotos llegaron de forma natural…”, explica a Aleteia, sorprendida al constatar un notable entusiasmo por estos exvotos en su tienda en línea J’ai vu la Vierge. En 2021, las ventas de exvotos aumentaron un 30 % en relación al año anterior, es decir, 8.000 ejemplares vendidos en un año.

Lo mismo ha confirmado Catho Rétro, la concept store digital cristiana de referencia con una selección de objetos católicos imprescindibles para proclamar nuestra fe con estilo.

Tras haberse percatado de la tendencia, Armelle Pecqueriaux, su fundadora, diversificó enormemente la oferta de exvotos en la tienda en línea. Entre los más populares están la Sagrada Familia, la Virgen Milagrosa e incluso el Sagrado Corazón, con una multitud de materiales y de motivos que van desde el cirio vegetal, el latón o el estaño para piezas doradas, plateadas, floridas o incluso decoradas con perlas.

©Catho Rétro

Cuarenta productos en total, comprados tanto por creyentes como por no creyentes. “Si para los católicos los exvotos están asociados a la oración, los no creyentes los compran tanto por la belleza que inspira el objeto en sí (¡la religión siempre ha alimentado la creación!) como por su poderosa simbología: no hay nada más expresivo que el amor, la gratitud, la confianza y la esperanza”, analiza Armelle, que considera que los objetos piadosos, igual que los libros o las flores, crean el alma de una casa.

Hacer de la casa un lugar para el alma

En su libro de referencia Spiritual House – Home & Lifestyle 2019, Lidewij Edelkoort, una especialista en previsión de modas y tendencias, explicó que la casa se estaba convirtiendo en un auténtico lugar de renovación espiritual. La llegada un año después de la pandemia de Covid-19 cristalizó indudablemente aún más esta aspiración.

Aunque los clientes de Anne-Christine Gromnicki, decoradora parisina, no son necesariamente creyentes practicantes, sí buscan desde el inicio de la pandemia sentirse protegidos, reconfortados y serenos en su casa. “En efecto, noto un interés real por objetos con historia, objetos que tengan un sentido, que iluminen en todos los sentidos”, comenta a Aleteia. Realzar el alma del lugar les parece mucho más importante que antes.

Mientras que hace algunos años pedían a Anne-Christine que creara interiores modernos, hoy en día la palabra moderno no se pronuncia nunca: “Ha sido reemplazada por ambiente, por historia y, precisamente, por alma. Colocar exvotos en casa alcanza este último deseo. Es como colgar de la pared un bonito icono ruso”, confirma.

Como signo de los tiempos, en la primera planta de Le Bon Marché, grandes almacenes de París, entre los puestos efímeros navideños apareció una pared con exvotos alegremente dispuestos. Acompañaron todo el mes de diciembre a los altavoces high-tech por un lado y las reediciones de papel pintado del siglo XVIII por otro.

Camille y Justine Bonneville, las dos hermanas creadoras de Boncœurs, una marca de Lyon inspirada en el arte sacro, no han dudado en presentar allí su nueva colección: exvotos esculpidos, impresos, bordados, grabados… Atentas a la estética de las pinturas y esculturas religiosas desde su infancia, en la que “en ningún viaje faltaba la visita a la capilla o a la iglesia del pueblo”, estas hermanas señalan que sus clientes buscan “una forma de imaginar el futuro, pero mejor”.

Un signo de esperanza en tiempos de Covid

Tener un exvoto del Sagrado Corazón colgado de la pared del dormitorio o encima del rincón de oración puede ayudar a devolvernos a lo esencial y a mantener la esperanza. Más si cabe cuando se ha “olvidado un poco la presencia y el significado de los exvotos en las iglesias”, constata Armelle.

Pero ¿qué es un exvoto? Es una ofrenda hecha a Dios para pedirle una gracia (por la intercesión de un santo, con frecuencia) o agradecerle una gracia recibida fruto de un voto formulado en este sentido. “Ex voto” en latín significa “procedente de un voto” (“conforme a aquello que se ha deseado”). Sus formas pueden ser variadas: un cuadro, un crucifijo, una estatuilla, una maqueta o incluso un barco que represente una aventura sucedida en el mar.

©Catho Rétro

La pandemia de Covid-19 ha impulsado visiblemente a muchos católicos faltos de práctica regular a enriquecer su rincón de oración. Otros parecen haber encontrado un hermoso medio de conectar con lo esencial colocando exvotos por toda la casa. Para Alexandra, se trata de un primer paso: “Para mí, que soy creyente, es importante explicar a la gente el significado del exvoto. De ahí la idea de poner en cada embalaje una pequeña descripción”. Una manera de hacer entrar la espiritualidad en nuestras casas.