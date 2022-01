El novio ciego «ve» el vestido elegido por su novia el día de su boda

La prometida planificó cuidadosamente toda la ceremonia para que su novio ciego pudiera “ver” tantos detalles como fuera posible

Anthony Ferraro es luchador profesional, músico y atleta paralímpico de judo de Estados Unidos. Cuando conoció a Kelly Ann en 2017 durante una reunión de amigos en Nueva Jersey, Kelly se percató de que el atleta tenía una discapacidad visual grave (solamente puede ver un poco de luz en el exterior). Al notar que nadie le ayudaba, decidió ser el guía de Anthony durante ese día, concediéndole la extraordinaria atención que rara vez había recibido antes.

¿El resultado? “Pensé: ‘esta chica es increíble’”, contó el yudoca a CBS News.

Aproximadamente un mes después, Anthony invitó a Kelly a asistir al estreno en Nueva York del documental A Shot in the Dark, sobre su trayectoria atlética como persona invidente. Era la primera cita a solas de la futura pareja que, después de aquello, empezó a salir regularmente. La limitación visual de Anthony no presentaba ningún obstáculo. Al contrario, la dificultad se transformó en inspiración para muchos gestos de afecto y cariño.

Kelly contó a USA Today que en su casa empezó a cubrir las esquinas y los objetos afilados con envoltorio de burbujas para que Anthony no se hiciera daño. También llegó a percatarse de lo importante que es el sentido del tacto para él y que le encanta “el tacto del terciopelo y los tejidos suaves”, un hecho que más tarde inspiraría los planes de boda de la novia.

Los viajes del atleta para competir también se volvieron mucho más sencillos con la presencia de su amada. Según contó Anthony a CBS:

Toda mi vida cambió cuando conocí a Kelly. Recuerdo no ser capaz de ver nada cuando viajaba. Pero ella me describe estos paisajes, visualmente, para que yo pueda pintar esos cuadros en mi mente. Y literalmente se convirtió en mis ojos para el mundo.

Después de cuatro años como novios, se casaron en noviembre de 2021. Y Kelly, por supuesto, se aseguró de sorprender a su marido una vez más con un delicadísimo y muy significativo gesto el día de su boda: decidió hacerse con un vestido de novia especial para que su marido pudiera “ver” lo hermoso que era al tocarlo.

Kelly optó por un modelo con varias telas suaves, incluyendo terciopelo y encajes, con flores y borlas en relieve, para que, al tocar el vestido, Anthony pudiera visualizarlo. Kelly contó a USA Today: “Todo el tiempo frente al altar le susurraba ‘toca mi vestido, toca mi vestido’, y me hizo muy feliz saber que pudo sentir y disfrutar mi vestido tanto como yo”.

Y ¿qué pensó Anthony?

“Me maravilló. Empecé a llorar. Era como si fuera capaz de ver a Kelly. Esa fue la mejor parte, que fui capaz de sentir su vestido”, contó a CBS.

En realidad, toda la ceremonia estaba planificada para que el novio ciego pudiera “ver” tantos detalles como fuera posible, así lo organizó Kelly, que recibió mucha ayuda de su propia madre. Incluso la elección de una ceremonia al aire libre y durante el día se pensó para que él pudiera “ver mejor” los contrastes de luces y sombras.

En una declaración a USA Today, Anthony resumió: “La consideración y el esfuerzo por hacer nuestra boda accesible para mí lo significó todo. Ella es de verdad mi mejor amiga y, como ya dije, ‘mis ojos en el mundo’”.