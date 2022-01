Un entrenador deja el fútbol por salvar la vida de su hijo con leucemia

Los aficionados al fútbol italiano conocen bien quién es Simone Pavan. Hasta ahora ha sido noticia por su carrera deportiva, primero como jugador del SSC Venezia, el Atalanta BC o el Modena FC, más tarde como entrenador del Módena y del Vis Pesaro.

Sin embargo, hoy Simone Pavan aparece en los titulares de los medios de comunicación porque ha decidido abandonar su carrera profesional para centrarse en la meta más importante de su vida: su hijo Leonardo. El niño tiene 5 años y padece leucemia.

«Descubrimos la enfermedad de nuestro hijo en junio de 2020, poco después del confinamiento. Fue un golpe, pero nos arremangamos y empezamos a pelear», explicó.

Para este deportista, que ahora tiene 47 años, se abrió una luz de esperanza en cuanto a la salud de su pequeño cuando los médicos estudiaron la posibilidad de realizar un trasplante de médula. El propio Savan lo ha explicado al diario Corriere della Sera:

“La quimioterapia fue devastadora. Una agonía para vivir todos los días. Cuando me dijeron que mi hijo me necesitaba, no lo pensé dos veces. Hemos realizado todas las pruebas de compatibilidad, se ha descubierto que podemos proceder».