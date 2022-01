El deseo de vivir: así lo encuentran Samuel y otros en la Biblia

Nuestra vida continúa si tenemos una motivación. Cuanto más fuerte sea esta motivación, más capaces seremos de afrontar incluso los obstáculos que inevitablemente encontramos en nuestro camino.

Lo pensé mirando a los ancianos que, en ocasiones cuando se sienten abandonados o descuidados, pierden todo el entusiasmo por la vida y se dejan morir.

Pero también pensaba en los más jóvenes que ya no tienen deseos porque básicamente están satisfechos.

Por eso me gusta pensar en Samuel, un joven que no se conforma:

“En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios.

El Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: – «Aquí estoy; vengo porque me has llamado». Respondió Elí: – «No te he llamado; vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse.

Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío; vuelve a acostarte».

Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor.

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado».

El comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha»».

Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «¡Samuel, Samuel!» Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha».

Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de sus palabras dejó de cumplirse”.