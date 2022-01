Covid, la diócesis de Teano prohíbe que los sacerdotes sin vacunar distribuyan la Comunión

El obispo explica: "una medida útil para contrarrestar la propagación del virus entre la población" y protege "a los más frágiles"

El Covid avanza en toda Italia, y en una diócesis, los sacerdotes no vax no podrán distribuir la comunión. Así lo estableció con un decreto del obispo de la diócesis de Teano-Calvi (Caserta), Giacomo Cirulli, quien también amplió la prohibición a los diáconos y laicos no vacunados dada la situación de pandemia “en constante y grave empeoramiento”.

Catecismo suspendido

El obispo también decidió suspender todas las «actividades pastorales, catequéticas y formativas en presencia» (TgCom, 8 de enero).

Sobre las disposiciones pastorales (Prot. N.1/22) de Mons. Cirulli, la diócesis de Teano aclara que la prohibición de distribuir la comunión «por sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos no vacunados», «confirma la línea de respeto y protección de la vida que en este momento histórico pone en tela de juicio las elecciones de cada uno».

«Es otra medida útil para contrarrestar la propagación del virus entre la población y para proteger a los más frágiles, incluso a aquellos que no disfrutan de las ventajas de la cobertura de vacunación y, lamentablemente, como atestiguan los crecientes casos en los hospitales de toda Italia, sufren las daño de la enfermedad”.

Por ahora, el de Teano es el primer caso en Italia de un obispo que prohíbe expresamente a los sacerdotes no vax dar la comunión.

Apoyo a la campaña de vacunación

Monseñor Cirulli, prosigue la nota diocesana, “además de haber decidido la suspensión de las actividades pastorales en presencia, como está ocurriendo en varias diócesis y de manera similar en contextos laicales por lo que se refiere a momentos de encuentro y contactos sociales, se confirma en la línea de la Iglesia Católica Italiana y el Papa Francisco en apoyo a la campaña de vacunación»