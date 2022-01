¿Podemos perdonar a un compañero de trabajo que nos ha traicionado?

El perdón sincero ayuda a restaurar la confianza traicionada. Supone ser dado y recibido.

Steve Jobs lo había arrancado de Coca Cola en 1983 enviándole la frase hoy famosa: «¿Planeas vender agua azucarada toda tu vida o quieres cambiar el mundo conmigo?» Cuando John Sculley llega a Apple, se convierte en amigo de su fundador. Dos años después, John y Steve se oponen a la estrategia a seguir. La junta directiva termina por despedir a Steve Jobs y se inclina a favor de John Sculley que ocupa su lugar al frente del grupo hasta 1993. Esta situación será vivida como una profunda traición por parte de Steve Jobs.

La deslealtad abunda en las organizaciones. Pero la traición va más allá: por la ruptura de toda confianza, por su lado inesperado, por la fuerza del desafío y la emoción que despierta. Es una cuestión terrible y más común de lo que piensas. Lo experimentan los empleados en manos de una dirección sin escrúpulos, los directivos en peligro abandonados por su jerarquía o los ridiculizados por colegas ambiciosos y, obviamente, los empleados a los que no se les exigen compromisos esenciales.

¿Perdonar o comunicar?

¿Qué pasa con los consejos destinados a «lidiar» con la traición? Mantener la calma, comunicarse con el traidor, ir a gritar al bosque… me parecen técnicas un poco ridículas frente a la herida íntima de una traición. No veo ninguna otra actitud, como la traición en el amor, que no sea el perdón o la ruptura. Transmito la ruptura, la exclusión del otro o la decisión de dejar el cargo: es la solución más simple, muchas veces la más razonable… cuando es posible.

¿Qué sucede cuando te ves obligado a mantenerte en contacto con alguien por quien te sientes traicionado? Fulminar, olvidar (pero ¿es realmente posible?) ¿O reconciliarse? El perdón no es una palabra común en el mundo profesional. Estamos dispuestos a evocar – provisionalmente y en casos puntuales – el derecho a cometer errores, pero ¿perdón?

Nueve meses después del escándalo dieselgate, el jefe de Volkswagen Mattias Müller pidió perdón a los accionistas: “En nombre del grupo Volkswagen, pido a los accionistas que perdonen por haber traicionado su confianza. Se puede interpretar este tipo de enunciado como pura comunicación, pero precisamente, este tipo de enunciado no funciona si las personas a las que se habla sólo ven «comunicación». ¡Una solicitud falsa de perdón puede incluso tener el efecto contrario y aumentar la indignación!

El perdón restaura la confianza

No nos metemos con la confianza interpersonal. Siempre terminamos pagando caro el cinismo que banaliza la traición y ridiculiza el perdón. El perdón sincero ayuda a restaurar la confianza traicionada. Supone ser dado y recibido. Uno es tan difícil como el otro. Se basa en palabras sentidas, en actos visibles, durante un largo período de tiempo. Es la marca profunda de la persona, que más allá de cualquier carácter, quiere borrar el mal cometido.

¿El mayor arrepentimiento de John Sculley? Haber decidido no volver a contratar a Steve Jobs cuando todavía estaba al frente de Apple. “No lo hice, fue un gran error. No puedo entender por qué no tuve la sabiduría para hacer esto». Traición y perdón, dos extremos del ser humano capaz tanto de lo peor como de lo mejor. Ser lúcido ante la traición no debe desesperar: las personas logran perdonarse a sí mismas por actos graves o, de lo contrario, lamentan amargamente no haberlo hecho. Como John Sculley.