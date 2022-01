Joyas para engalanar el 2022: «Camino», de san Josemaría

Acabamos de recibir el 2022, con alegría y llenos de esperanza. Estamos más que listos para recorrer este nuevo año de la mano del Señor, quien siempre camina a nuestro lado.

Este nuevo trayecto traerá satisfacciones y muchas bendiciones. Pero no faltarán los tramos empinados, los tropiezos y obstáculos que amenacen con sacarnos del camino.

Por eso, parapermanecer unidos a Dios, necesitamos de los sacramentos, la oración, el apoyo de la comunidad espiritual y… ¡buenas lecturas!

Apenas arrancó el añodesempolvéCamino, un clásico de la espiritualidad publicado por primera vez en 1.934, y que sigue tan vigente como el primer día.

Compuesto por 999 sentencias, este pequeño-gran libro está repleto de enseñanzas que emanan del Evangelio, agrupadas por temas.

Dice san Josemaría Escrivá que el objetivo de este texto es “que se alce algún pensamiento que te hiera, y así mejores tu vida”.

Así se sienten los consejos prácticos de este pequeño-gran libro, como alfilerazos certeros que llegan directo al corazón.

Son como alertas para que reaccionemos a tiempo, maniobremos y permanezcamos en ruta.

Las joyas de san Josemaría

He leído tantas veces este libro, que varias de sus frases ya hacen parte de mi conversaciones cotidianas.

Son joyas que tomo prestadas de san Josemaría, y las uso con pequeños giros:

“Por favor, no te pongas a tirarle piedras a los perros que te ladran en el camino, ignóralos”, “Pero qué susceptible estás, toca medir las palabras para hablar contigo”, “No tomes decisiones sin ponerlas delante de Dios“, “Al que pueda ser sabio no le perdonamos que no lo sea”, y la que más uso: «¡Lánzate. Dios y audacia!».