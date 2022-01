Descubrí un “Tesoro” olvidado en el pasillo de mi casa

«El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán»

Quisiera empezar con una pregunta sencilla: “De casualidad, ¿tienes una Biblia en un pasillo de tu casa sobre un atril de madera?”.Yo la tenía, era una Biblia enorme, que pasaba desapercibida todo el año.

Se me dificultaba manejarla por su tamaño y básicamente la tenía de adorno. Me acostumbré a verla al pasar por el pasillo de la puerta de la entrada, como nos acostumbramos a ver un letrero o un anuncio en una transitada carretera.

Aquello decía mucho de mí.

¿Solo una tradición?

Cualquiera que llegase a mi casa la vería y tal vez haría este comentario: ¨Vaya, tengo una Biblia igual en casa, la heredé de mis abuelos”.

Recuerdo haberla visto una igual en casa de mi abuelita y en muchos hogares de la época.

Tal vez por eso la compré antes de casarme, como una tradición, ignorando lo que me estaba perdiendo al no leerla.

En ese momento no lo sabía, cada vez que pasaba frente a ella, con su silenciosa presencia, me perdía una gracia, que podría haber cambiado mi vida para siempre.

Dios nos espera en la Biblia

Cuántas gracias nos perdemos por no leer la Biblia. Nos espera Dios en ella, nos espera Jesús en los Evangelios con palabras de esperanza y vida.

En Aleteia te ayudamos con estos consejos prácticos para que aprendas a leer, meditar y conocer la Biblia:

Las palabras pueden cambiar la vida

Una carta me cambió.

Empecé a prestarle atención el día que recibí la carta de un amigo moribundo. En esa correspondencia, que guardo como un tesoro, me contaba:

“Sufro mucho y ofrezco esta enfermedad por el perdón de mis pecados y la conversión de los pecadores. Curiosamente Claudio, la Biblia que me brinda sus consuelos que la misma que me obsequiaron cuando me gradué del colegio y nunca quise abrir hasta ahora”.