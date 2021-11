Cómo decirle a un hijo que es adoptado

Sé que no todos los casos son tan idílicos, que son muchos los que, en la rebeldía de la adolescencia, fantasean con su familia biológica, víctimas de situaciones extremas e involuntarias. Que pueden sentir rechazo a la familia que les exige. En esos casos, hay que recordar que todos, hijos biológicos o adoptivos, pueden pasar por crisis de identidad en la adolescencia, pueden tener problemas sea cual sea su origen.

Pero, como aspecto positivo, hay que decir también que será en ese periodo, tras conseguir cristalizar todo el cariño recibido en la infancia, cuando reafirmen su sentimiento de pertenencia a la familia adoptiva, reconociéndola como su verdadera familia.

3 consejos para acertar

Así que, con todo cariño, si estás en esta situación, sólo me queda recomendarte una serie de tips que creo serán positivos:

1- Que se entere por sus padres. Adelántate a los compañeros de clase, a una conversación inconveniente que no debería escuchar. Que seáis vosotros, desde el cariño y la normalidad, los que le digáis que es un niño adoptado. Que no piense que no se lo habéis contado porque la situación os causa algún tipo de rechazo.

2- Aprovecha con sencillez, como la madre de este artículo, una pregunta que haga el niño. Que sea él quien comience la conversación y, con toda la naturalidad que te sea posible, cuéntaselo.

3- Que el niño pueda volver a sacar la conversación cuantas veces quiera y cuando él quiera. A lo mejor no quiere ahondar más en el tema cuando reciba por primera vez la noticia. Tiene que reposar la información. Quizá en otro momento retomará el asunto, probablemente con más preguntas. Es como cuando vamos al médico: salimos de la consulta aturdidos y, cuando procesamos la información, nos van surgiendo las preguntas. Pues a él le puede pasar lo mismo.

Y, lo último y más importante: si hay un elemento que la madre de este artículo hizo especialmente bien fue que puso en la pole position a Dios, y eso marca la diferencia. Ese plan, diseñado por Él, no puede no ser perfecto, no puede no ser el mejor. Así que, recordando que Dios y tú sois mayoría absoluta, si tienes que anunciarle ese notición a tu peque, no te olvides de que ha sido un plan especialmente diseñado por Dios para vosotros. Mejor plan, mejor opción… imposible. Why not?