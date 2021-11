Colombia: Conozca a monseñor Eugenio Biffi, el «segundo Pedro Claver»

Dos años después de que el sacerdote Biffi llegara a Cartagena, se produjo en Colombia un hecho político trascendental: el general Mosquera derrocó al presidente, se tomó el poder y, entre otras acciones, persiguió a la Iglesia católica. Es así como destierra al delegado de la Santa Sede y expulsa por segunda vez a los jesuitas (ya habían sido desterrados por el rey Carlos III a finales del siglo XVIII).

El sacerdote Biffi se opuso a la política anticlerical del dictador y apoyó a quienes promovían la fuga de los presos políticos que estaban Cartagena. En consecuencia, fue desterrado en 1862 después de que un grupo de militares lo detuvo en la sacristía del templo de Santo Domingo y lo envió a la isla de San Andrés.

De ahí pasó a Jamaica, fue acogido por los jesuitas y estuvo varios años evangelizando en esta isla del Caribe. Los directivos del Instituto de Misiones Extranjeras de Milán le encargaron, en 1868, de la Prefectura Apostólica de Taungngu en Birmania Oriental (hoy Myanmar), donde permaneció más de diez años.

Su regreso como obispo

El papa León XIII lo nombró obispo de Cartagena, a donde volvió el 1º. de junio de 1882, cuando ya había terminado la dictadura y el cartagenero Rafael Núñez era el nuevo presidente del país.

A su regreso se encontró con varios obstáculos en su objetivo de transformar la Iglesia, “entre ellos los vicios extendidos, la carencia de buenas costumbres, la extrema pobreza y un clero escaso, mal preparado y poco ejemplar. De ahí su empeño pastoral por recorrer, de a pie, toda su diócesis”.

Efectivamente monseñor Biffi visitó toda su amplia jurisdicción y de estos difíciles viajes contó en un libro su secretario y sucesor, el padre Pedro Adán Brioschi:

“La Visita Pastoral continúa; el pobre monseñor Biffi está asediado y atormentado por el trabajo, está ocupado con las confesiones, con las prédicas y con las visitas, al punto que no le sobra un instante para descansar. Sin embargo se le recibe bien por doquier, todos los pueblos compiten para brindarle las expresiones más espléndidas de júbilo y para tenerlo como Pastor. ¡Es un Santo!”.

En 1884, estando en una población cercana, estuvo a punto de morir y así dio testimonio: “El Señor quiere que me quede por un tiempo más en la tierra para hacer penitencia. El problema es que no sé cómo hacerlo, pues tengo demasiadas comodidades y no sé mortificarme en nada”.

Lo anterior era producto de su gran humildad y espíritu de penitencia, porque la franciscana suiza santa María Bernarda –a quien acogió luego de que fuera perseguida en Ecuador– aseguró que “el obispo es verdaderamente pobre, sin ingresos económicos pero la gente lo quiere mucho; es un anciano de cabello blanco, la bondad en persona”.