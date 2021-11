Aborto: ¿Realmente ha traído más igualdad entre hombres y mujeres?

El debate sobre el aborto ha vuelto a situarse en el primer plano de la política estadounidense. La disputa sobre la constitucionalidad de la Ley de Texas que prohíbe los abortos desde que se detecta el latido fetal; o de la de Mississippi que prohíbe los abortos después de 15 semanas; vuelve a hacer muy intensa la controversia y las premisas expuestas por las feministas.

Según dicen, si una o ambas leyes fueran declaradas constitucionales ¿representaría ello un retroceso en los derechos de las mujeres estadounidenses?

Llevamos varias décadas de desarrollo económico y social en las que las personas han organizado sus vidas y han redefinido su papel en la sociedad «confiando en la disponibilidad del aborto en caso de que la anticoncepción falle»; de tal manera que parece que su capacidad para participar en la vida económica y social se debe en gran parte a las decisiones reproductivas y al aparente dominio que aparentan tener sobre sus vidas.

Pero, ¿es realmente así?

En el interesantísimo artículo publicado en America Magazine, los argumentos traídos de La Corte Suprema de los Estados Unidos nunca ha sostenido que las restricciones al aborto violen la cláusula de protección igualitaria de la Constitución.

Sin embargo, parece ser que en las últimas sentencias de Planned Parenthood contra Casey los jueces daban por supuesto que el aborto ya hubiese supuesto un paso en la igualdad y la libertad de las mujeres como argumento «de confianza», como una «fuerza precedente» en sus motivaciones para dictar una sentencia favorable al aborto.

¿Dar por supuesto?

No obstante, tras un análisis detenido de las dos generaciones de historia del aborto en EEUU, desde las sentencias históricas de Roe v. Wade (1973) hasta Planned Parenthood v. Casey (1992) cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿ha conducido realmente el aborto a una mayor libertad e igualdad en la participación de las mujeres en la vida pública?

Se da por supuesto que así ha sido, pero veamos lo que ha sucedido, en realidad.

En primer lugar, el fácil acceso al aborto ha producido un aumento a gran escala y en toda la sociedad en la toma de riesgos por parte de los actores sexuales. No solamente el respaldo del aborto produce un descenso del uso activo de la anticoncepción; sino que lleva aparejada una falta de compromiso en la pareja y una incapacidad de asumir los deberes parentales en caso de embarazo no deseado.

Es más, parece que no se puede hablar de que los frutos de la legalización del aborto en algo tienen que ver con el hombre, si bien no parecen asumirlas en el mismo plano de igualdad. Si la decisión acerca del aborto es algo que corresponde solo a las mujeres, es fácil entender que para los hombres esto se traducirá en que «el coito será más frecuente», lo que producirá mayor tasa de abortos y de nacimientos no deseados.

Porque lo cierto es que no todas las mujeres abortan, pero sigue siendo un tema tabú en la agenda feminista abordar por qué una mujer que decide no abortar acabará teniendo que criar a su hijo sola, la mayoría de las veces con el desentendimiento total del varón responsable y sin apenas apoyo institucional o cobijo cultural de ningún tipo – salvo las soluciones que las más de las veces aporta la Iglesia– .