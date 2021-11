Quitamanchas caseros, eficaces y al alcance de todos

Quizás sea el producto que más te llame la atención, pero funciona perfectamente para todo tipo de manchas de pintura, pegamentos y plásticos pegajosos.

Paciencia

Desgraciadamente no se encuentra en el supermercado, pero es lo más importante a la hora de quitar manchas difíciles. Que no salgan a la primera no quiere decir que vayan a ganar la batalla.

Pero, en la vida, no sólo hay que ir con la ropa limpia: también es necesario limpiar de vez en cuando nuestra alma de esas manchas difíciles que se van apoderando de nuestro corazón. Al igual que las camisetas necesitan un “milagrito”, nuestra alma necesita un chorrito de una buena confesión y una dosis de elementos básicos, eficaces y al alcance de todos como son la oración y la Eucaristía.

El poder que tienen de abrillantar y airear nuestro espíritu es infinitamente grande. No hay nada más eficaz, ya que se trata de regalos del mismo Dios. “A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar.” (Juan 20:23). ¡Qué poder inmenso quiso compartir Jesús con los apóstoles! ¿Y qué don puede ser más grande que el mismo Dios en la Eucaristía? Finalmente, aunque la oración es desde siempre una expresión de la religiosidad humana que busca el infinito, no olvidemos que Cristo nos hizo el regalo de enseñarnos a rezar a través del “Padre Nuestro”.

Seguir con amor al Amor es un camino a veces embarrado en el que, a pesar del manchurrón, contamos con la Misericordia infinita de Dios. Y el Señor, por suerte, tiene mucho tiempo e infinita paciencia con nuestra colección de manchas.

Por tanto, si queremos verdaderamente buscar a Cristo en nuestro día a día, pongamos delicadeza en quitar bien las manchas del alma y las del cuerpo, para así dejar obrar en nosotros el gran Milagro.