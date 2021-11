¿Qué es el “metaverso”? (¿Deberías preocuparte por eso?)

Según Roose, Meta es “la vía de escape de Zuckerberg”. Una estrategia que, si es capaz de cumplir (y es un gran si), de verdad podría dar a Facebook la oportunidad de regresar a su antigua gloria: “Zuckerberg pintó una imagen del metaverso como un mundo virtual limpio y bien iluminado”, escribe Roose, “al que en un principio se ingresará con dispositivos derealidad virtual aumentada, y después se podrán incorporar sensores corporales más avanzados para que las personas puedan jugar juegos virtuales, asistir a conciertos virtuales, ir de compras para tener artículos virtuales, coleccionar arte virtual, pasar el rato con los avatares virtuales de los demás y asistir a reuniones de trabajo virtuales”.

La explicación de Manuel G. Pascal es un poco más detallada:

Llevando gafas especiales de realidad aumentada (por supuesto, desarrolladas por Oculus, otra compañía tecnológica propiedad de Zuckerberg), el usuario tendrá acceso a un espacio inicial básico, más o menos como su perfil propio de Facebook. Solo que este espacio es una casa, su personal Horizon Home. Una vez “en casa”, el usuario podrá interactuar con sus contactos. El tipo de conversación que se tendría en un grupo de WhatsApp, podría trasladarse fácilmente a la cocina del Horizon Home del usuario, con los avatares de los miembros del grupo moviéndose libremente por la sala. Sin embargo, una integración del mundo real con estos entornos virtuales también está, bueno, en el horizonte: las proyecciones holográficas, en el mundo real, de estos mismos avatares virtuales también terminarían por estar disponibles.

(Por supuesto, Horizon Marketplace estará cerca del usuario para ayudarle a comprar todo lo que necesite para hacer de su Horizon Home un lugar cálido y acogedor. Lo mismo se aplica a las oficinas de trabajo virtuales que estarán disponibles en Horizon Workrooms).

Un salto a lo totalmente virtual o lo totalmente híbrido.

La pregunta es si los usuarios necesitarán (o querrán) realmente dar ese salto a lo “totalmente virtual” o siquiera a lo “totalmente híbrido”.Es más, no está claro siquiera si el supuesto desdibujado de la distinción entre el mundo virtual y el real es tan atractivo a fin de cuentas. Como explica el filósofo peruano Victor J. Krebs, debido a la preeminencia de lo “virtual” en nuestras vidas (especialmente durante y después del confinamiento), nuestra comprensión de lo “virtual” ha de revisarse críticamente una y otra vez.

En un libro de publicación reciente sobre la “virtualidad humana y la vida digital”, Human Virtuality and Digital Life, Krebs analiza nuestro entendimiento de lo virtual como una mera extensión prostética de nuestras capacidades y funciones ya naturales (lo cual parece ser la aspiración de Meta). La mayoría de las veces, lo virtual se concibe bien como una mejora (realidad “aumentada”) o bien como una copia del universo ya existente (realidad “virtual”). Sin embargo, explica Krebs, la idea de lo “virtual” se vinculaba originalmente, incluso etimológicamente, con las potencialidades. La palabra virtualis en latín medieval deriva del latín original virtus, que no significa necesariamente “virtud” (como podría asumirse obviamente), sino más bien “potencia”, designando la capacidad que tiene uno para ser o hacer algo potencialmente: una semilla es potencialmente (virtualmente) un árbol, y un árbol es potencialmente (virtualmente) una cabaña de madera. Un ser humano es potencialmente… bueno, justo ahí está el problema: ¿puede el metaverso de Zuckerberg ayudar a sus usuarios a convertirse en lo que son potencialmente? En otras palabras, puede este mundo virtual paralelo aunque integrado y basado en la realidad aumentada convertirse de verdad en la especie de ágora-centro comercial-estadio-cafetería que aspira a ser y ayudar a sus usuarios a desarrollar su potencial humano pleno? ¿Puede Meta,en las palabras claras y sin rodeos de Manuel G. Pascual, mejorar el mundo 17 años después de fomentar (a sabiendas o no) algunos de los peores males que lo afligen en la actualidad?

Según escribe el periodista Charles M. Blow, el metaverso de Zuckerberg, como suele ser con todas las cosas nuevas, quizás atraiga a algunos, puede que a millones, tal vez incluso a la mayoría. Sin duda, los medios sociales tienen muchas virtudes: “Después de seleccionar con cuidado a las personas, instituciones y medios que sigo, ahora encuentro más información de la que podría haber imaginado, más información de la que puedo procesar. De verdad es una sobreabundancia de riquezas”. Sin embargo, continua Blow, también “tienen tanta fealdad, (…) tanta desinformación y manipulación, que su prominencia en mi vida, entendí, causaba más problemas que beneficios. He intentado reorientarme sobre todo hacia el mundo real (incluso se siente extraño escribir eso). Para escribir más cosas que no comparto en línea de inmediato. Escribir por la idea y no por el impacto viral, cosas que quizás no gusten a nadie, pero son cosas que de todos modos quiero intentar plasmar en su forma más clara”. Hacer que todas estas “realidades” colisionen en un único espacio no parece ser necesariamente lo que algunos usuarios podrían estar anhelando, después de todo.

En cualquier caso, el metaverso de Zuckerberg aún no es más que una promesa, así que no, no tendrías por qué preocuparte demasiado por ello. Al menos por ahora. Si será o no adoptado de forma masiva por los miles de millones de usuarios que siguen en Facebook es, ciertamente, una apuesta que va “más allá” de los parámetros de cualquier predicción viable.