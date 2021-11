La (extrema) generosidad que Jesús propone

Y entonces, ante los ojos de Jesús, aparece una viuda. Las viudas son sobrevivientes. Tienen que salir adelante en la vida en situaciones muy adversas.

Necesitan ayuda para vivir con tranquilidad. Viven de la caridad de la sociedad que las contempla con misericordia. Están solas y necesitan ayuda.

María también se quedó viuda. José murió antes. Una viuda en Israel necesita de la ayuda de su prójimo.

Pero en este caso la viuda no pide ayuda, sino que la da. Entrega su ofrenda generosa en el templo.

Da, no lo que le sobra, sino lo que incluso le falta. Quizás ofrece lo que tenía para vivir. Y Jesús se asombra.

Ella ha echado todo lo que tenía. Jesús no lo deja pasar. Destaca su generosidad y años después los evangelistas lo recuerdan.

Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de sus discípulos. Había entregado todo lo que tenía y por eso era digna de admiración.

Darlo todo sin calcular, sin miedo

Yo me guardo las cosas. Siento una honda inseguridad. No quiero perder nada de lo que ahora poseo. No quiero depender de otros, sólo de mí mismo.

Esa inseguridad me vuelve desconfiado y receloso. No me dejo regalar y no regalo, no doy.

Quizás sí doy lo que me sobra, pero no lo que me hace falta para vivir. No estoy dispuesto a ser tan generoso con mi vida. Sólo doy lo que no necesito.

Esa generosidad extrema es la que Jesús me pide. Que dé hasta que me duela. Que no me reserve, que no me guarde pensando en las siguientes batallas.

Que lo dé todo en la lucha diaria por vivir. Que no viva haciendo cuentas a ver cuánto puedo arriesgar.

La vida es exigente. Pero no tengo que vivir con miedo al vacío, al abandono, al desprecio.