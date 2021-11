Una oración por los 5 millones de muertos por Covid en el mundo

Más de 5 millones de muertos en el mundo por la Covid 19, según un recuento realizado por la agencia informativa AFP el 1 de noviembre a partir de los balances oficiales.

Tras cifras heladoras, hay tantas vidas, procesos, sentimientos y recuerdos que han impregnado a la humanidad… Para no olvidarlos y llevarlos ante Cristo, aquí hay una oración que puedes rezar:

Oración

Dios de los espíritus y de toda carne,

que has pisoteado a la muerte, que has reducido al diablo a la nada

y has dado tu vida al mundo;

da Tú mismo, Señor, a las almas de tus servidores fallecidos por el Covid-19,

el reposo en un lugar luminoso, verde y fresco,

lejos del sufrimiento, el dolor y los lamentos.

Que el Dios bueno y misericordioso les perdone todos sus pecados

cometidos de palabra, obra y pensamiento.

Porque no hay ser humano que viva y no peque;

solo Tú eres sin pecado, tu justicia es justicia para siempre

y tu palabra es verdad.

Oh Cristo nuestro Dios, ya que eres la Resurrección,

la vida y el reposo de tus servidores fallecidos por Covid-19,

te damos gracias, junto a tu Padre no creado y tu Espíritu Santísimo,

bueno y vivificante, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.

Que descansen en paz. Amén.

Oración adaptada del apéndice del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica.