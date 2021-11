Un diálogo difícil pero necesario entre cristianos, familiares y amigos

El diálogo con quienes tienen ideas diferentes nunca ha sido fácil. Pero, ¿en qué mundo viviremos si ni siquiera los cristianos pueden hacer esto entre ellos?

“La política no se discute”. El dicho popular es sabio, las discusiones políticas provocan divisiones y conflictos. Pero discutir y dialogar son cosas diferentes. Si no intercambiamos ideas e información, adquirimos una visión distorsionada de la realidad, distorsionada por quienes saben decir lo que parece agradable a nuestros oídos. Por eso, el Papa Francisco insiste tanto en el diálogo, que debe ser practicado no solo entre políticos, directivos e intelectuales, sino entre todos, en todos los ámbitos de la vida.

En un momento como el actual, plagado de polarizaciones e incertidumbres, este diálogo se vuelve más difícil e incluso antipático, pero más necesario. Las encuestas de opinión sobre diversas controversias apuntan a que, en promedio, en un grupo de cuatro adultos, dos son moderados y abiertos al diálogo, mientras que dos se encuentran en posiciones extremas, oponiéndose, no aceptando argumentos que los contradigan. Pero incluso estos extremos pueden tener un diálogo mínimo con los moderados si creamos un contexto de afecto e interés mutuo. Además, los jóvenes son mucho más flexibles y necesitan diálogo e información para no encerrarse en posiciones sectarias.