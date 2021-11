5 mitos comunes sobre las familias ensambladas

A veces los padrastros quieren tanto ser aceptados que tratan de manejar a los niños como lo haría un padre, pueden intentar mostrar afecto como lo haría un padre biológico o tener expectativas de ser tratados como tal rápidamente. Un ejemplo clásico de esta mentalidad es el adulto que exige que los hijastros llamen a sus padrastros «papi» o «mami».

Lo cierto es que muchas veces los niños necesitan algo de espacio inicialmente para construir una relación con el padrastro o la madrastra. Y es probable que los adolescentes o más mayores nunca los llamen así sino solo utilizando el nombre de pila. En este sentido, es una buena idea dejar que sean los hijos los que marquen el paso y uno siga su ejemplo.

“Podremos formar fácilmente una nueva familia”

En la mayoría de los casos, los niños no piden tener una nueva familia. Necesitan tiempo para desarrollar una historia y un sentido de familia. No es recomendable presionar para crear relaciones. A menudo es mejor tener expectativas mínimas de cómo se desarrollarán las relaciones en lugar de grandes expectativas que pueden no materializarse nunca.

Es bueno crear un ambiente y trabajar por esos ideales, pero sin forzarlo ya que eso lo hará más difícil y generará estrés. Está comprobado que la presión no trae buenos resultados en el largo plazo y según estudios realizados en relación a las familias ensambladas, el periodo medio que lleva integrarse es de 5 a 7 años. Con esto en mente, vale la pena prepararse para vivir un proceso de aprendizaje y crecimiento real entre todos.