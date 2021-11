Todos tenemos heridas: el arte de descubrirlas, reconocerlas y afrontarlas

Todos tenemos heridas. Más grandes o pequeñas, abiertas o suavizadas, continuamente dolorosas, o cicatrizadas.

Detectar nuestras heridas, o esas cicatrices que creemos que ya no dolerán pero que de vez en cuando se abren, es un paso esencial para curarlas. Una forma de reconocerlas es ponernos ante el Señor desde nuestra debilidad y mostrarle en verdad cómo estamos. Así, abriéndonos a su Amor, damos un primer paso para que Él nos ayude a curar lo que nos duele.

En otras ocasiones, no conocemos lo que nos está perjudicando. Es una gracia muy grande tener un encuentro con Él y que nos dé luz para ver lo que nos lastima sin que seamos -al menos del todo-, conscientes.

Rincones en la mente y el corazón

Hay muchas situaciones en la vida en las que tal vez no encontramos un mal grande, pero que tampoco son un bien: por ejemplo, dificultades personales que no nos atrevemos a afrontar y preferimos dejar en un rincón de la mente y el corazón, pero que nos están afectando; ofensas que nos siguen provocando rencor, porque no queremos o no podemos perdonar a quien nos ha lastimado; buscar ser felices con modos de vivir la afectividad que nos parecen normales porque son frecuentes pero que, enterados o no, nos están dañando seriamente; situaciones en las que nos hemos resignado a vivir con desgana relaciones que afrontamos como cargas y no recibimos como dones.