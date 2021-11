La guía católica para morir bien

En la tradición católica, el mes de noviembre se dedica a rezar por los difuntos. También es el final del año litúrgico, un tiempo en que la Iglesia reflexiona sobre los “asuntos finales” y mira con esperanza hacia lo que está por venir. Todo esto se refleja en las lecturas de la Escritura y las oraciones en misa hasta el Adviento.

De modo que es el tiempo perfecto para reflexionar sobre el morir y la muerte, en especial la tuya propia. ¿Estás preparado para morir? ¿Sabes cómo ayudar a un ser querido cuando se acerca a su propia muerte?

Si no sabes muy bien cómo responder estas preguntas, quizás quieras buscarte un ejemplar de El arte de morir. Este libro, conocido tradicionalmente en latín como Ars Moriendi, recoge un texto que se originó en el siglo XV cuando la peste bubónica asolaba Europa y, en gran medida, las personas no tenían acceso a los sacerdotes y los sacramentos (¿te suena de algo esta circunstancia?).

La Iglesia quiso ofrecer apoyo pastoral para ayudar a los fieles, de modo que encargó, imprimió e hizo circular ampliamente un texto titulado Ars Moriendi. Había dos versiones: una primera, más larga, y otra más corta. Cada una incluía reflexiones, meditaciones e instrucciones para los católicos sobre cómo morir bien y cómo ayudar a otras personas a abordar la muerte.

De gran ayuda

El hermano Columba Thomas, OP, MD, acaba de terminar una nueva traducción comentada en inglés que ha publicado el Centro Nacional Católico de Bioética de Estados Unidos. Este breve libro, con el título en inglés de The Art of Dying. A new annottated translation, incluye parte de la historia de cómo vio la luz Ars Moriendi y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas actuales. El libro, con reproducciones de los grabados medievales originales en plancha de madera, contiene reflexiones, enseñanzas y diversos tipos de oraciones para ayudar a los moribundos a prepararse para entrar en la vida eterna.

Esta nueva traducción viene en un momento propicio. La pandemia de coronavirus nos ha obligado a muchos de nosotros a confrontar nuestra propia mortalidad de formas que no habíamos experimentado antes. Algunos de nosotros no solo hemos vivido la enfermedad en persona. Hemos sido testigos de la gravedad de la enfermedad y de la muerte de seres queridos y conocidos. Y, pandemia al margen, la disfunción y la muerte siguen viniendo a por nosotros a través de la enfermedad, los accidentes, la vejez y otros medios varios.

Aunque la muerte y el proceso de morir no sean un tema sobre el que nos guste pensar a la mayoría de nosotros, es uno de los momentos más importantes de la vida. puede enriquecernos con significado, gracia, reconciliación y amor. El final de la vida no es solo un momento que abordar con complejas decisiones sanitarias, sino un momento para asegurar que nuestras almas están listas para recorrer el último tramo de nuestra travesía hasta la casa del Padre. The Art of Dying es un manual para ayudarnos a hacerlo.