España: Los obispos piden mayor presencia de la enseñanza religiosa en la escuela

Los obispos españoles, mediante su comisión de Educación y Cultura han manifestado su disconformidad ante los proyectos de Decretos de Enseñanzas Mínimas presentados a las Comunidades Autónomas que definirán la actual Ley de Educación en España.

“Lamentamos, especialmente, que la dimensión espiritual y religiosa de las personas y de los pueblos no está suficientemente recogida en la Ley”, recuerdan los obispos que no obstante, consideran positivas las aportaciones “por la formación humana del alumnado, el reconocimiento de la responsabilidad de las familias, o la referencia al marco internacional y a las competencias clave de la UE”.

Los obispos muestran que “nos hubiera gustado que la propuesta que la Conferencia Episcopal realizó al Ministerio en Julio de 2020, hubiera encontrado acogida en los planteamientos legislativos y que se hubiese logrado un mejor acomodo de la clase de Religión en el sistema educativo. El texto finalmente aprobado mantiene una situación ya conocida, que no es del todo satisfactoria para nosotros”.

Evaluación y alternativa

Valoran los proyectos de desarrollo de la LOMLOE y explican que se “ha mantenido la oferta obligatoria de Religión católica en todas las etapas, desde el segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato, y que se ha regulado su evaluación “en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras áreas/materias”.

Pero muestran no entender que “en estos Proyectos dicha evaluación no sea tenida en cuenta en las etapas superiores, a efectos de la computabilidad. Y consideramos un error que no se haya ofrecido al alumnado que no elige Religión un área/materia en condiciones equiparables; se evitaría todo riesgo de discriminación y habría sido una mejor respuesta a las exigencias derivadas de las competencias clave”.