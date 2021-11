Satanás se ha desatado contra la Iglesia, ¿qué hacer?

La bestia, el demonio, ya no se oculta entre las sombras ni disimula. Golpea de frente, arremete sin escrúpulos.

El Papa Francisco, como ningún otro Papa, más de veinte veces ha mencionado al maligno, del que debemos defendernos y proteger nuestra Iglesia católica.

“A esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal ¡pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él! ¡Lo dice San Pablo, no lo digo yo! ¡Lo dice la Palabra de Dios!”.

Recientemente Kiko Argüello lo ha reconocido: “Tenemos una batalla común que librar contra la bestia».

¿Qué vas a hacer?

Tienes dos opciones, mirar pasivo mientras todo ocurre o defenderte y batallar.

La Biblia nos dice en Efesios 6, 11-12:

“Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal, que moran en los espacios celestes.”

No tengas miedo, ni discutas con estas personas que atacan. Pero sí debes vivir en santidad, orar y dejar plasmada la verdad para los que lean sus comentarios no caigan en sus garras, pues siembran dudas, odios y espantos. Tú confía en Dios, no tengas miedo y reza.

Proclama el Evangelio, enseña la verdad, Vive tu fe y da ejemplo de vida. A veces esto basta para cambiar al mundo, como hizo San Francisco de Asís.

¡Dios te bendiga!