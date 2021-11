Francia: Católicos ayudan a los inmigrantes varados en Calais

Hace un mes, el padre Philippe Demeestère, capellán de la asociación Secours catholique en el Paso de Calais, y dos personas implicadas en la atención a los migrantes en Calais, Francia, iniciaron una huelga de hambre.

Así es como solicitan a las autoridades la suspensión de las expulsiones sistemáticas de los campamentos de migrantes y la posibilidad de distribuir alimentos entre ellos.

Gemelos de 9 meses

Actualmente, unas 1.500 personas exiliadas viven en la región de Calais, entre ellas aproximadamente 300 menores no acompañados, según calcula Secours catholique, que trabaja en el lugar desde hace muchos años.

“Los voluntarios me han dicho que también había familias, mujeres solas, niños. Me han hablado de una familia con niños, entre ellos gemelos de 9 meses”, señaló Véronique Devise, presidenta de Secours catholique, que se dirigió el 17 de octubre a Calais con Mons. Olivier Leborgne, obispo de Arrás, para apoyar a las personas que hacen esta huelga de hambre. “Cada 48 horas, y a veces cada 24 horas, las fuerzas del orden expulsan [a los migrantes] de su lugar de vida. No se les permite ni siquiera relajarse para recuperar algo de fuerza. Duermen como bestias en el bosque”.