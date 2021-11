Cuando el instinto maternal tarda en llegar

Con el nacimiento de su hijo mayor, Aurore lamentó no haber sentido inmediatamente el amor «visceral» que se describe en todas partes: «Estaba lejos de ‘ya verás, la amarás locamente en cuanto te lo pongas en el estómago’. Me resultó difícil decirme a mí misma que yo era su madre, que él era mi hijo, mientras me alegraba de verlo y cuidarlo «.

Sophie, por su parte, ni siquiera sintió la necesidad de cuidar a su hija y lloró sin parar durante las primeras tres semanas después del nacimiento: “Terminé haciéndome preguntas. Sí, estaba satisfaciendo las necesidades de mi bebé, como cuidar niños, pero el amor del que todos hablan… No lo sentí. Finalmente, Pauline, quien le dio la bienvenida a su bebé después de dar a luz, muy rápidamente, explica que inmediatamente se puso «en modo automático»: «La comadrona me ofrece la lactancia de bienvenida. Apenas respondo, el bebé empieza a chuparme la piel, y ahí solo tengo un deseo, expulsarla lo más lejos posible. Estoy entrando en pánico, la partera culpa a la lactancia materna, papá le dará un biberón. Nadie se dio cuenta de que estaba entrando en pánico. Todo el mundo siempre te dice que el instinto maternal vendrá por sí solo”, explica la joven.

Un encuentro menos efusivo de lo esperado

Anne-Sophie Nourrain-de Asis, partera en París, confirma que el tema sigue siendo en gran parte tabú: “La imagen ideal de la maternidad y el amor a primera vista todavía es frecuente. En realidad, existe todo tipo de casos. Algunas mujeres tienen el clic tan pronto como están embarazadas, ¡a veces incluso antes! Para otras, será el encuentro físico el que creará el vínculo, pero algunas volverán a la maternidad después de unos días, semanas, meses o años! En mi oficina, las mujeres se revelan y me muestran lo que realmente somos todas: mujeres maravillosas leales y comprometidas, pero también cansadas y frágiles. Perfectamente imperfectas en resumen… ”.

“48h… 48h para preguntarme: ¿Soy normal? ¿Tengo un problema psíquico? ¿Debería hablar de eso? Miro a este bebé que no es mío, que no es mío… No siento nada. No puedo llorar, mi marido está aquí, no puedo hablar con él… ¿Cómo me vería? ¿Qué pensará la gente de mí? Solo quiero huir. Todo lo que me han contado sobre ser madre, ese famoso instinto maternal, ¿por qué no lo siento cuando todos (y yo estaba segura de tenerlo también) lo sienten? ¿Voy a ser como mi madre, fría y distante, cuando realmente no quiero ser como ella? Y todos a mi alrededor tan felices como si todo estuviera bien … Yo, entumecida en medio de todo.»

«El testimonio de Pauline resume la terrible culpa que invade a las madres jóvenes, al mismo tiempo que hay una caída hormonal desestabilizadora que no ayuda en nada. Ella explica que no podía contárselo a nadie: «Tenía demasiado miedo, del juicio, del hecho de que me lo pudieran quitar, del hecho de que pudieran dejar de amarme porque yo no era capaz. Bebé… «

En su práctica de partería, Anne-Sophie -ella misma madre de familia- entiende claramente esta culpa materna: “El niño todavía está en el imaginario colectivo que se supone, después del matrimonio, es la culminación de la vida. Realización femenina, la misión última que debe sublimar a la mujer. Quien no se encuentra en este diagrama duda de su normalidad, a menudo se siente apartado, culpable, incompetente frente a su hijo, ella misma, su marido, su familia, la sociedad. A menudo también es una gran tristeza no darle a este pequeño ser el amor que se supone que debe recibir, preocupaciones por su construcción psíquica, por su futuro. Lamenta también en relación con la «vida anterior». «¿Pero qué hicimos …?»

Aurore experimentó estas proyecciones derrotistas y este sentimiento de estar en el papel de un impostor: «Me dije a mí misma que lo iba a sentir y que iba a ser infeliz … y luego, naturalmente, unas semanas después, ¡me di cuenta de que lo amaba locamente! «