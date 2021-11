Abusos a menores, el Papa contra ‘cultura de muerte’ y ‘silencio cómplice’ 

Así, ha propuesto una visión educativa, formativa en la prevención de los abusos: “Esto significa fomentar la expresión de los talentos de quienes acompañamos; respetar su tiempo, su libertad y su dignidad; oponerse con todos los medios a las tentaciones de seducción e inducción, que sólo en apariencia pueden facilitar las relaciones con las generaciones más jóvenes”.

El Papa ha puesto su confianza en los jóvenes, pues ellos «nos piden un paso decisivo de renovación frente a las heridas de los abusos».

La prevención – indicó el Papa – deber ser servicio a los niños y jóvenes, a las familias y a toda la comunidad eclesial y civil.

“La contribución de los jóvenes, por lo tanto, será inestimable para reconocer las situaciones de riesgo».

El Papa confía en las nuevas generaciones para llamar con valentía a toda la comunidad a su responsabilidad en la salvaguarda de los menores.

Esto significa relacionarse con las generaciones más jóvenes, para que puedan volver a tener la seguridad de la belleza de encontrarse, hablar, jugar y soñar.

Reparar el daño

Asimismo, saludó a los representantes de los Parlamentos Europeo e Italiano y a otras Instituciones, en particular a la Policía Postal, participantes en el evento contra los abusos.

El Papa citó su carta al Pueblo de Dios en la que afirmó que mirando hacia el pasado no será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado de los abusos (20 agosto de 2018).

“Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse.”

El Pontífice en más de una ocasión ha reiterado que el dolor de las víctimas de abusos y de sus familias es “también nuestro dolor».

Por eso, urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”.