¿Un católico puede elegir la cremación?

Hasta mediados del siglo XX a quien elegía la cremación se le negaban los sacramentos y los funerales religiosos.

Usualmente esta opción sucedía por motivos incompatibles con la fe cristiana o contra la misma fe.

A partir de 1963, la Iglesia decidió aceptar la práctica de la cremación, siempre que no se lleve a cabo contra los dogmas cristianos o por odio a la fe.

Praxis difundida

No hay, de hecho, razones doctrinales para impedirla: la cremación no afecta al alma y no impide a Dios resucitar el cuerpo.

La praxis de la cremación se ha difundido cada vez más tanto por razones sanitarias, como por razones económicas o incluso culturales.

La Iglesia sigue, en cualquier caso, prefiriendo la sepultura de los cuerpos deseando expresar así la fe y la esperanza en la resurrección de la carne y la dignidad del cuerpo humano.

Por ese motivo se recomienda que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en el cementerio o en algún lugar santo: lo que favorece el respeto y la oración por los difuntos por parte de toda la comunidad cristiana.

Es tal la importancia de esta práctica, que la sepultura de los muertos está entre las obras de misericordia corporal.