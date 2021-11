Maid: Ser madre, un amor que resiste cuando todo se derrumba

El error de una visión distorsionada pesa mucho sobre los jóvenes en particular, por lo que para hacer algo bien, las circunstancias deben ser adecuadas, ventajosas, calculadas. Es el error moderno que Chesterton resumió de la siguiente manera:

Alex es una madre veinteañera de una niña de 3 años. Deja a su compañero alcohólico y solo tiene unas pocas decenas de dólares en el bolsillo. En su vida tiene una madre loca y un padre ausente. No tiene trabajo, no tiene coche y no tiene casa. Se encontrará con todos los obstáculos posibles en el camino para salir adelante.

En cualquier periódico, esta trama habría sido la ayuda perfecta para levantar el dedo y elogiar una planificación consciente de la maternidad con una revisión adjunta de los sistemas anticonceptivos.

En la película, lo único que nunca está en duda y, de hecho, la apoya cada paso, sacándola de la desesperación, es el amor incondicional a su hija, que requiere sacrificios locos pero que nunca es en vano.

Así, en medio de circunstancias infernales, el alma de Alex cuestiona todo, pero no el hecho de ser madre. Incluso en las peores circunstancias posibles, el rostro de su hija es lo que le permite afrontar todo lo demás.