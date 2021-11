La importancia de sanar la democracia en América Latina

A través de una clasificación de los tipos de democracias vigentes en el continente, se anotaron uno de los grandes aciertos. “Logramos establecer –dice el rector – una tipología que distingue entre democracias fallidas, resiliencia democrática, deficientes, impopulares y aquellas que se hallan en el límite”.

El objetivo era generar una suerte de diferenciación atendiendo a que América Latina es diversa, es compleja, así que hablar en términos de una sola categoría no hace justicia a cada cuadro de problemas.

En nuestro continente se nota de muchas maneras la ausencia de democracia. Por sólo citar uno de esos momentos, recordamos el momento electoral. Basta observar lo que ocurre en Venezuela donde los organismos públicos y poderes están al servicio del Ejecutivo y el ciudadano vota pero no elige; baste ver hacia Nicaragua, donde Ortega encarceló, uno a uno, a sus oponentes en la justa. Son casos de un descaro tal que cualquiera puede concluir que allí no hay “ausencia” o déficit democrático sino falta absoluta.

Democracias fallidas

“Nos referimos a democracia fallidas –dice Virtuoso- cuando constatamos que hay algunas que se llaman democracias pero no lo son. Es el caso de Nicaragua y Venezuela. Son extremos típicos pues sus instituciones no califican como democráticas. Incluso en los indicadores más básicos como el sistema electoral, pues no es competitivo, no hay posibilidades de control y veeduría social de los procesos, no hay libertad de competencia ni derechos políticos. Ninguno de esos dos países presentan mecanismos que uno pueda considerar democráticos. Sin embargo, los venezolanos y nicaragüenses desean y apoyan que se instaure una verdadera democracia. Esto indica que, como sistema ideal la democracia goza de indiscutible respaldo en la población”.

Es obvio que la gente quiere la democracia pero está muy consciente de que lo que tienen no lo es. Justamente por la falta de democracia, la aspiración a ella se evidencia y asciende en las prioridades de las poblaciones. “Lo indica claramente la insatisfacción que se percibe –puntualiza- y el anhelo de que todo cambie”.